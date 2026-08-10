En medio de la interna por las reformas, Javier Milei respaldó a Federico Sturzenegger con un gesto

El Presidente ratificó su apoyo al ministro de Desregulación del Estado en medio de las disputas internas y los cambios aplicados al proyecto de Propiedad Privada en el Senado.

Pese a los recortes sufridos por la iniciativa en el Congreso y las críticas de la oposición, la intervención de Milei busca blindar la figura del economista.

El presidente Javier Milei respaldó públicamente al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en medio de un escenario de crecientes tensiones internas dentro del oficialismo tras los reveses legislativos sufridos en el tratamiento de la Ley de Tierras.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el jefe de Estado reposteó y destacó las publicaciones del funcionario, acompañándolas con su habitual consigna "TMAP" (Todo marcha acorde al plan), junto a los lemas "MAGA" (Make Argentina Great Again) y su clásico "¡VLLC!" (Viva la libertad carajo). De esta manera, la Casa Rosada buscó enviar una señal de cohesión política y disipar los rumores sobre eventuales fisuras en el gabinete.

Las polémicas que salpican al Ministerio de Desregulación El espaldarazo presidencial llega en un momento clave para Sturzenegger, quien quedó bajo la lupa política y parlamentaria debido a dos frentes de conflicto abiertos de manera simultánea. Por un lado, las crecientes tensiones gremiales y operativas en las terminales marítimas por el conflicto portuario generaron cuestionamientos sobre el alcance de las medidas de desregulación en el sector.

Por el otro, durante el debate en el Senado para lograr la media sanción del proyecto sobre Propiedad Privada vinculado a la Ley de Tierras, el oficialismo debió ceder y aceptar la eliminación de varios capítulos centrales que habían sido redactados originalmente por la cartera del economista.

Federico Sturzenegger N/A Señal de alineamiento e impacto político Pese a los recortes sufridos por la iniciativa en el Congreso y las críticas de la oposición, la intervención de Milei busca blindar la figura del economista y ratificar la hoja de ruta económica del Gobierno.