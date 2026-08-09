Javier Milei firmó el decreto que restablece la denominación oficial de "Día del Niño"

A través del Decreto 562/2025 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional restituyó el nombre tradicional para la festividad.

La norma alcanza exclusivamente a la nomenclatura formal de la celebración, sin alterar su ubicación dentro del calendario anual.

El presidente Javier Milei firmó el Decreto 562/2025 publicado en el Boletín Oficial, mediante el cual el Poder Ejecutivo restituyó de manera oficial la denominación “Día del Niño” para la jornada dedicada a agasajar a los más chicos. Con esta disposición, el Gobierno nacional recupera el nombre histórico de la festividad, el cual en años anteriores había sido modificado en distintos ámbitos institucionales por variantes como "Día de las Infancias".

La norma alcanza exclusivamente a la nomenclatura formal de la celebración, sin alterar su ubicación dentro del calendario anual. De este modo, el evento mantendrá su fecha habitual fijada para el tercer domingo de agosto.

La evolución histórica y los giros en el calendario El festejo dedicado a la niñez cuenta con una extensa trayectoria en la Argentina. Su implementación continua se remonta a 1960, momento a partir del cual experimentó diversos ajustes de fecha motivados tanto por transformaciones sociales como por requerimientos del sector comercial, en especial de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, que procuraba optimizar el volumen de ventas.

Durante la última década, las elecciones primarias influyeron de manera directa en el cronograma festivo:

Año 2011: La celebración debió reprogramarse de urgencia para el 21 de agosto debido a que el segundo domingo coincidía con las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) celebradas el 14 de ese mes.

Año 2013: Se fijó de forma definitiva la regla del tercer domingo de agosto para otorgar previsibilidad a las familias y al sector mercantil, evitando futuras superposiciones con los comicios. El debate cultural sobre el nombre de la festividad La denominación de esta jornada ha generado discusiones en el terreno simbólico y cultural durante el último tiempo. En 2020, bajo la gestión del entonces secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, la administración previa promovió el reemplazo de la fórmula tradicional por expresiones orientadas a visibilizar la diversidad de las infancias.