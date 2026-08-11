Sin candidaturas ni mensaje, Karina le pidió los legisladores bonaerenses trabajar por la reelección de Javier Milei

Karina Milei sorprendió a los legisladores que la escucharon en la Casa Rosada este lunes a la tarde en las dos tandas de visitas que recibió, primero con diputados y luego a senadores provinciales. “Sebastián hizo muy bien la tarea”, le confesó uno de los presentes a MDZ cuando destacó el nivel de información que manejaba “El Jefe” y la trascendencia que le daba a los proyectos presentados por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Sebastián es Pareja, el jefe político y el que hace de enlace entre los terrenales y la Casa Rosada, que por primera vez recibe en grupo a sus diputados y senadores bonaerenses. Extrañamente, exaltaron la presencia de Agustín Romo y Nahuel Sotelo, dos diputados provinciales que militan en "Las Fuerzas del Cielo". ¿Dudaban que fueran a ir? Extraño.

Fue una reunión larga y con bastante contenido político. Una de las cosas que llamó la atención fue el nivel de detalle con el que Karina venía siguiendo el trabajo legislativo de La Libertad Avanza en la Provincia. Estaba muy al tanto de la tarea del bloque en Diputados y conocía en profundidad varios de los temas que se vienen trabajando.

“La charla fue bastante tema por tema. Se habló de IOMA, seguridad, reforma política, Boleta Única, de lo que está pasando en el Senado bonaerense y también del programa MESA, entre otros asuntos de la agenda legislativa provincial”, comentó un diputado que pretende que La Libertad Avanza domine la discusión política futura y que predominen sus dirigentes sobre los aliados del PRO y la UCR que podrían conformar el "Frente AntiKirchnerista".

Clarísima, la hermanísima pidió “no adelantarse a la discusión sobre qué quiere hacer cada dirigente el año que viene ni entrar en una carrera de nombres y candidaturas”. Claramente, en la reunión con los senadores, Diego Valenzuela sobresalió con su claridad y puntillosidad en cada tema abordado.

Al ser una primera reunión nadie quiso dar una mala impresión y mucho menos proponer debates que ni la mesa política nacional se anima a dar. ¿Van a hacer algo con la economía? Carcomía el pensamiento de al menos dos legisladores presentes. Cuando Manuel Adorni estaba en la tormenta, estaba prohibido hablar de eso. Ahora la economía y las familias endeudadas, que dominan el Gran Buenos Aires, tendrá que ser abordado en otra oportunidad.

Cuando terminaron las reuniones, había cierto síntoma de haber perdido una oportunidad. No siempre se tiene a Karina Milei delante para exponer una mirada, que no es homogénea. Por eso, cuando se empezaron a activar los celulares, y se mensajearon entre los coordinadores regionales y locales, lo único que quedó claro es que “tenemos que movilizar para la inauguración de la nueva sede”, en Caseros al 500, en la Ciudad Autónoma, pero que será base operativa y política de la provincia de Buenos Aires.

“Nos mandan los micros pero nada más. Y hoy la gente no está tan entusiasmada como antes”, dijo un referente que solo pidió un colectivo y le pidieron que por favor tomase dos, “aunque luego vengan vacíos”. El negocio de la movilización florece pero no por la comida, sino por el transporte.

Otro mileista de primera hora también compartió el criterio con su colega. Observa cómo los “Rapi” ya no nos atienden o nos dicen déjame ver. Encima no tenemos con qué contenerlos en caso de que tengan que perder el día”. Acá también se dio otro fenómeno. Cansados, los concejales y coordinadores observan que a pesar de llevar tres años como oficialistas ninguno pudo colocar un dirigente cercano en un lugar de poder nacional y sólo se distribuyeron algunas oficinas locales de ANSES, Trabajo y PAMI, pero que en más de una oportunidad ni siquiera pudieron mantenerse ahí porque tuvieron que asegurarse el acompañamiento legislativo del PRO.

Estos libertarios no dudan que su proyecto está atado a la reelección presidencial, pero miran de reojo el cuerdo con el PRO y con mucho más escepticismo con el radicalismo, al que consideran, como lo dijo el senador Benegas Lynch, “esos tibios del medio”. “Imagínate que cerremos con todos esos que son profesionales de la política. A nosotros, que recién empezamos, nos dejan afuera de todo y casi que vamos a tener que pedir permiso para militar por nuestro partido”, sentenció una de las fuentes que estuvo en la Rosada.

Otro tema del que se esquivó hablar en la reunión con Pareja y Milei fue sobre la continuidad o no de Agustín Romo como presidente de bloque. “Ese tema se termina mañana. Asume Juanes Osaba”, y Romo irá a una vicepresidencia de Cámara, confirmó el participante del encuentro.

Karina Milei, junto a Sebastián Pareja, Fabián Fernández y Agustín Romo

En lo que tuvieron bastante serenos Pareja y "El Jefe" fue en la definición electoral bonaerense del año próximo. La idea de no instalar candidatos también afecta a Diego Santilli, otro de los impulsores de un gran acuerdo antikirchnerista bonaerense. Algo de eso se vivió el sábado pasado en la convención radical realizada en La Plata, donde un grupo encabezado por Miguel Fernández, que en 2025 armó Somos con otros dirigentes y exintendentes del PRO y el PJ, se fue junto con un grupo importante de intendentes.

La excusa fue que no le dieron un lugar en la Junta Electoral partidaria, donde Evolución se dividió y cobró por dos. Lo real y concreto es que fue un adelanto de la otra discusión, que llegará el año que viene. Qué hará el radicalismo. Efectivamente irá con un candidato propio como propuso Diego Garcíarena o terminará participando en el frente anti K con el mileísmo como bandera? Nadie dice querer eso, pero casi todos lo ven como inexorable.