Mientras se rearma la agenda política, Karina Milei se da la mano con Google y visita sus oficinas
La funcionaria llevó una comitiva oficial al gigante tecnológico y abrió una planificación que cruzó negocios, innovación y proyección cultural.
La secretaria general de la Presidencia se reunió con los máximos directivos locales y regionales de Google. La funcionaria recibió información sobre las operaciones de la empresa, su cantidad de empleados y los proyectos que sostiene en la Argentina. El encuentro plantea un interrogante sobre el rol de la hermana del Presidente en el vínculo entre la Casa Rosada y actores privados de peso, una faceta de Karina Milei que excede la organización política del oficialismo.
La funcionaria encabezó una delegación integrada por representantes de PromArgentina, Marca País y Cancillería. La composición de la comitiva le dio a la reunión un perfil económico, institucional y cultural. En ese marco, Google Arts & Culture Tango fue parte de la conversación principal, un proyecto que busca difundir el patrimonio cultural argentino por medio de herramientas digitales con contenidos dirigidos a audiencias internacionales.
Una agenda con Google más allá de la foto
Los ejecutivos de Google presentaron un panorama sobre la actividad de la empresa dentro del país y su alcance en el Cono Sur. Las autoridades explicaron las iniciativas tecnológicas que desarrolla la firma y los proyectos relacionados con la innovación. La delegación recorrió además los espacios de trabajo de la compañía y conoció aspectos de su estructura local. El encuentro terminó sin anuncios de inversiones ni acuerdos nuevos.
La presencia de Karina Milei ubicó a una de las figuras con mayor influencia dentro del Gobierno frente a los responsables de una empresa global. La reunión ofició en parte como un gesto institucional en una etapa en la que la funcionaria evalúa su rol dentro del armado electoral libertario. La hermana del presidente estuvo acompañada por Diego Sucalesca, María Victoria Castro, Martín Giralda, Mariana Ron y Alejandro Gamboa. Google estuvo representado por Juan Vallejos, Natalia Scaliter, Eleonora Rabinovich y Tamar Colodenco.