Mientras se rearma la agenda política, Karina Milei se da la mano con Google y visita sus oficinas

La secretaria general de la Presidencia se reunió con los máximos directivos locales y regionales de Google. La funcionaria recibió información sobre las operaciones de la empresa, su cantidad de empleados y los proyectos que sostiene en la Argentina. El encuentro plantea un interrogante sobre el rol de la hermana del Presidente en el vínculo entre la Casa Rosada y actores privados de peso, una faceta de Karina Milei que excede la organización política del oficialismo.

La funcionaria encabezó una delegación integrada por representantes de PromArgentina, Marca País y Cancillería. La composición de la comitiva le dio a la reunión un perfil económico, institucional y cultural. En ese marco, Google Arts & Culture Tango fue parte de la conversación principal, un proyecto que busca difundir el patrimonio cultural argentino por medio de herramientas digitales con contenidos dirigidos a audiencias internacionales.

Una agenda con Google más allá de la foto Los ejecutivos de Google presentaron un panorama sobre la actividad de la empresa dentro del país y su alcance en el Cono Sur. Las autoridades explicaron las iniciativas tecnológicas que desarrolla la firma y los proyectos relacionados con la innovación. La delegación recorrió además los espacios de trabajo de la compañía y conoció aspectos de su estructura local. El encuentro terminó sin anuncios de inversiones ni acuerdos nuevos.