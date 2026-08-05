Pablo Quirno le pidió a Victoria Villarruel que "dé un paso al costado" tras sus críticas a Javier Milei
El canciller cuestionó las declaraciones de la vicepresidenta sobre la salud del presidente y afirmó que "no es lo que corresponde".
quirtnEl canciller Pablo Quirno reclamó este miércoles que la vicepresidenta Victoria Villarruel "dé un paso al costado" luego de que la titular del Senado expresara públicamente dudas sobre la salud mental del presidente Javier Milei.
El ministro de Relaciones Exteriores se sumó así al planteo realizado días atrás por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien también había pedido que Villarruel se apartara de su cargo.
Qué dijo Pablo Quirno sobre Victoria Villarruel
En charla con A24, Quirno pidió que la mandataria "se corra". Además, calificó las expresiones de la vicepresidenta como "declaraciones muy desafortunadas" y agregó: "Villarruel compuso una fórmula de gobierno y, como dijo el jefe de Gabinete [Diego Santilli], si no está de acuerdo o piensa que el Presidente está en esa condición, que además es un comentario pseudo golpista, que se corra".
Las declaraciones de Villarruel sobre Milei
En los últimos días, la vicepresidenta había señalado que el máximo mandatario tiene "persecuciones imaginarias que replica en la Argentina y exterior" y manifestó una "genuina preocupación por su estado".
El Gobierno quiere unidad
El canciller remarcó que el oficialismo funciona como "un equipo de gobierno" y sostuvo que el objetivo es "llevar a la Argentina a un lugar, con mucho esfuerzo de los argentinos". Además, aseguró: "Esto no es lo que corresponde de un vicepresidente, que lo que tiene que hacer es acompañar".