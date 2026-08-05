El canciller cuestionó las declaraciones de la vicepresidenta sobre la salud del presidente y afirmó que "no es lo que corresponde".

Pablo Quirno le pidió a Victoria Villarruel que "dé un paso al costado" tras sus críticas a Javier Milei.

quirtnEl canciller Pablo Quirno reclamó este miércoles que la vicepresidenta Victoria Villarruel "dé un paso al costado" luego de que la titular del Senado expresara públicamente dudas sobre la salud mental del presidente Javier Milei.

El ministro de Relaciones Exteriores se sumó así al planteo realizado días atrás por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien también había pedido que Villarruel se apartara de su cargo.

Qué dijo Pablo Quirno sobre Victoria Villarruel En charla con A24, Quirno pidió que la mandataria "se corra". Además, calificó las expresiones de la vicepresidenta como "declaraciones muy desafortunadas" y agregó: "Villarruel compuso una fórmula de gobierno y, como dijo el jefe de Gabinete [Diego Santilli], si no está de acuerdo o piensa que el Presidente está en esa condición, que además es un comentario pseudo golpista, que se corra".

Las declaraciones de Villarruel sobre Milei En los últimos días, la vicepresidenta había señalado que el máximo mandatario tiene "persecuciones imaginarias que replica en la Argentina y exterior" y manifestó una "genuina preocupación por su estado".