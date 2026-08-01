El Gobierno alerta a los argentinos en Medio Oriente ante un regreso inminente de los ataques

El canciller Pablo Quirno emitió una alerta para los argentinos que vivan en los países de Medio Oriente , a raíz de la posibilidad del regreso de los ataques bélicos.

El funcionario compartió un posteo de su ministerio que escribió: “Información importante para ciudadanos argentinos que se encuentren en Medio Oriente”. Hay dos imágenes con datos teléfonos y correos electrónicos de todas las sedes diplomáticas de Argentina en esa región.

El anuncio del referente del gabinete se enmarca en una alerta previa de los Estados Unidos, que hizo lo propio este sábado, advirtiendo a sus compatriotas acerca de una “escalada inesperada” en la zona.

En mensaje, se advirtió a los ciudadanos norteamericanos que “consideren la posibilidad de marcharse” a raíz de la continuidad del conflicto con Irán.

De acuerdo con el comunicado publicado por la embajada norteamericana en Israel en X, “debido a las crecientes tensiones en Medio Oriente, el entorno de seguridad sigue siendo complejo, con la posibilidad de una escalada imprevista”.

En ese marco, se instó a “extremar las precauciones y la vigilancia” y ser conscientes que se pueden cancelar vuelos y se proceda al cierre del espacio aéreo.

El texto aconseja a los ciudadanos estadounidenses que viven en otras regiones del mundo "reconsiderar seriamente sus viajes a la región o a través de ella", al advertir que Irán y sus aliados podrían atacar intereses y empresas de Estados Unidos fuera de territorio iraní. La embajada estadounidense en Jordania replicó el mismo mensaje.

Las advertencias se conocen en medio del deterioro de la relación entre Washington y Teherán, marcada por una escalada de acciones militares y diplomáticas. En ese escenario se incluyen los ataques cruzados entre ambos países, el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos sobre puertos y embarcaciones iraníes, y el cierre del estrecho de Ormuz dispuesto por Irán.

En las últimas semanas, Irán lanzó ataques contra bases y objetivos estadounidenses ubicados en Kuwait, Baréin y Jordania, como represalia por las operaciones militares de Estados Unidos en territorio iraní.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, advirtió que Irán respondería con firmeza a cualquier nueva “agresión” de Estados Unidos durante llamadas con sus homólogos regionales este sábado.