Milei aprovechó la crisis migratoria de Ceuta para volver a golpear al gobierno de Sánchez

A través de un posteo en X, el presidente argentino escribió: "Cuando las personas despiertan, el final del socialismo se acerca", en una nueva crítica a la administración de Pedro Sánchez.

Luego de que la crisis migratoria en Ceuta, donde miles de personas intentaron ingresar desde Marruecos hacia España, volviera a poner bajo presión al gobierno de Pedro Sánchez, el presidente Javier Milei aprovechó el escenario para renovar sus cuestionamientos contra la administración socialista española, asociando la situación con el socialismo. Milei.

El mandatario argentino reposteó en su cuenta de X una publicación que afirmaba que comerciantes de Ceuta comenzaron a retener a inmigrantes hasta la llegada de la Policía. Junto a esa publicación, Milei escribió: "Cuando las personas despiertan, el final del socialismo se acerca. Animo España", en una frase que volvió a asociar la situación migratoria con las políticas impulsadas por el gobierno de Sánchez.

Cuando las personas despiertan...

El final del socialismo se acerca...

ÁNIMO ESPAÑA https://t.co/No8PMguoUk — Javier Milei (@JMilei) August 1, 2026 Nuevos cruces entre Milei y el gobierno de Sánchez La nueva embestida se suma a una larga sucesión de cruces entre Milei y el gobierno español. Desde el inicio de su gestión, el Presidente mantuvo una relación de fuerte confrontación con Pedro Sánchez, que incluyó viajes a España para participar de actos organizados por Vox, el principal partido opositor al oficialismo, donde lanzó duras críticas contra el socialismo y respaldó a sus referentes políticos.