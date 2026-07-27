"¿Quién es ese tipo?": la respuesta de Lula al ser consultado sobre los agravios de Milei

El presidente de Brasil se mostró irónico al responder sobre las críticas del mandatario argentino en el lanzamiento presidencial de Flávio Bolsonaro.

La tensión bilateral entre Argentina y Brasil sumó este lunes una nueva escalada al involucrarse el propio presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, en la áspera saga que se inició el pasado fin de semana cuando Javier Milei trató de "ladrón" y "basura" a su par brasileño en la convención partidaria en la que lanzó su candidatura presidencial el hijo de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro.

Al ser consultado por la prensa local por los dichos del presidente argentino, Lula optó por una ácida repregunta: "¿quién es ese tipo?" que despertó algunas muecas de sonrisa entre los cronistas reunidos. Poco antes el canciller de Brasil, Mauro Vieira, se había reunido con el embajador argentino en el vecino país, Daniel Raiomondi, en la que el funcionario brasileño le planteó el malestar que generaron los dichos de Milei.

El video de la respuesta de Lula Mientras se preparaba para recibir al mandatario surcoreano Lee Jae-myung, un periodista aprovechó para preguntarle sobre lo acontecido. "Qué opina de lo que dijo Milei", le consultaron, a lo que Lula respondió: "¿Quién es ese tipo?". La rápida reacción del presidente brasileño desató las risas entre los presentes.

El embajador brasileño en la Argentina, Julio Bitelli, fue convocado a Brasilia para mantener consultas y aún no tiene fecha definida para regresar al país, mientras que su par argentino, Daniel Raimondi, se comprometió ante Vieria a trasladar a Buenos Aires el desencanto que reina en Planalto con el líder libertario.

Milei dijo que el presidente Lula es un "ladrón" y "presidiario", mientras que calificó de de "basura calva” al juez de la Suprema Corte Alexandre de Moraes, quien encabezó el proceso contra Jair Bolsonaro por el que fue condenado por un intento de golpe de Estado en 2023.