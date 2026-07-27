Ulpiano Suarez cargó contra Milei por el ataque a Lula: "Ojalá no afecte la relación con Brasil"

Argentina y Brasil enfrentan una crisis diplomática a raíz de las últimas declaraciones descalificatorias que realizó el presidente argentino Javier Milei contra su par brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva . En medio de esta controversia, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, criticó la falta de responsabilidad el mandatario y expresó que espera que esta situación no afecte la relación comercial entre Mendoza y el vecino país.

El sábado pasado Milei viajó a San Pablo para respaldar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro y en el acto insultó en reiteradas ocasiones a Lula da Silva. Esto generó una fuerte reacción del gobierno brasileño que llamó a consultas a su embajador en Argentina.

Los dichos del presidente argentino provocaron un conflicto diplomático que fue escalando con el correr de las horas y no hay certezas todavía sobre las consecuencias que pueda traer con el país vecino que es uno de los principales socios comerciales de Argentina.

En ese marco, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez , fue consultado este lunes sobre el impacto que podría tener esta crisis diplomática en el vínculo comercial de la provincia.

“Anhelo que no afecte en nada la relación de Mendoza con Brasil. No estamos para tirar manteca al techo y complicar las relaciones con Brasil que es un mercado muy importante para muchos productos mendocinos”, manifestó el jefe comunal de la Capital tras participar del Encuentro Internacional sobre naturaleza e infraestructura para la seguridad hídrica que se realizó en la provincia.

Por otro lado, el dirigente radical cuestionó la falta de responsabilidad de parte del presidente Milei a la hora de hacer este tipo de declaraciones.

“También hago un pedido de mayor responsabilidad, no solo al presidente sino a todos quienes tenemos una responsabilidad política. No son solo palabras entonces hay que ser muy medidos”, indicó.

En la misma línea, planteó que “hay que ser muy responsables y no dejarse llevar por el calor de una campaña política y más allá de las preferencias que el presidente pueda tener ante el proceso electoral de Brasil pero también es un pedido como argentino a la mayor de las responsabilidades. Ojalá no afecte en lo más mínimo a las relaciones con Brasil”.