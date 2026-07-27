Javier Milei se reunió con la titular del FMI en Casa Rosada y sumó al gabinete

Tras la conferencia de prensa en el Ministerio de Economía , el presidente Javier Milei se reunió este lunes por la tarde con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva , en Casa Rosada.

A su vez, asistió el ministro de Economía, Luis Caputo y el Director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Nigel Chalk . Todos posaron en el despacho del mandatario y con la motosierra, símbolo del ajuste fiscal, arriba de la mesa.

Al término de ese cónclave, MIlei convocó al resto de los miembros del Gabinete nacional, con quien repasó las distintas acciones de Gobierno.

El encuentro entre Milei y la búlgara ocurrió luego de diez meses. La última vez ocurrió en septiembre de 2025 en Estados Unidos, en momentos cruciales por el rescate financiero del Gobierno de Donald Trump.

Previo a este cónclave en el despacho del líder libertario, la titular del FMI destacó ante la prensa el "progreso" macroeconómico logrado por el país y afirmó, no requerirá de financiación adicional por parte del organismo.

"Argentina está en una posición mucho más sólida y esto es el resultado de un trabajo arduo del Gobierno y también el resultado de la perseverancia, el sacrificio del pueblo argentino", afirmó Georgieva en una rueda de prensa.

Tras su paso por Buenos Aires, la delegación del organismo viajará a la provincia de Neuquén para visitar el yacimiento Loma Campana, ubicado en la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta. Durante el recorrido por el área hidrocarburífera, la funcionaria será recibida por el presidente y director ejecutivo de la empresa YPF, Horacio Marín.

La titular del FMI llegó al país con una amplia comitiva de funcionarios que llevan el caso argentino: Andreas Bauer, Jefe de Gabinete; Nigel Chalk - Director del Hemisferio Occidental; Luis Cubeddu - subdirector del Hemisferio Occidental; Joyce Wong - Jefa de Misión para Argentina.