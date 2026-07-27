Denunciaron a Javier Milei por malversación de fondos tras calificar a Lula da Silva de "presidiario"

Dos abogados presentaron una denuncia penal contra el presidente por el uso del avión oficial y fondos públicos para asistir a un evento partidario de la oposición brasileña.

El frente judicial y diplomático volvió a sacudirse tras una nueva presentación penal contra el presidente Javier Milei. Dos abogados denunciaron formalmente al mandatario argentino por presunta malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público, al considerar que su reciente viaje oficial a Brasil tuvo un carácter estrictamente partidario y fue financiado de forma indebida con recursos del Estado.

Según consta en la presentación efectuada por los letrados José Magioncalda y Juan Martín Fazio, el jefe de Estado utilizó “el avión presidencial, la comitiva oficial y fondos del erario público” para trasladarse a la ciudad de San Pablo y participar en un acto del espacio político de la familia Bolsonaro, en abierto respaldo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. Para los denunciantes, esta acción implicó una desviación directa de fondos públicos hacia fines ajenos a la función de gobierno.

Polémicas declaraciones en San Pablo y tensión internacional EFE La denuncia pone un fuerte foco en la oratoria empleada por Milei durante el acto opositor en territorio brasileño. Los denunciantes remarcaron que el Presidente arremetió de forma severa contra las autoridades locales al calificar al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva de “presidiario”, al tiempo que tildó al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de “basura calva”.