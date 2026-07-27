De Mendiguren denunciará a Javier Milei tras la agresión: "No minimicemos estas cosas"

José Ignacio de Mendiguren anunció que iniciará acciones legales contra Javier Milei luego de que el presidente lo acusara públicamente de haber "arruinado" al país y le gritara "ladrón" durante una entrevista realizada en la Exposición Rural. El exministro sostuvo que no piensa accionar únicamente por una cuestión personal, sino porque considera que ese tipo de conductas no pueden naturalizarse.

"Creo que nos estamos acostumbrando y voy a iniciar alguna acción legal, no por mí sino porque no puede un país acostumbrarse a que su máxima autoridad diga cualquier cosa a cualquier persona", afirmó en declaraciones a Cadena 3.

Quien fuera ministro de Producción durante la presidencia de Eduardo Duhalde aseguró además que nunca enfrentó una investigación judicial. "Ni una causa ni un telegrama me han mandado en mi vida", remarcó, y advirtió que este tipo de episodios también afectan la imagen del país frente a los inversores. "¿Alguien cree que un país puede llegar al desarrollo por la vía de la confrontación, la violencia? No minimicemos estas cosas", planteó.

Gentileza En la misma entrevista recordó que Milei también lanzó en el pasado fuertes críticas contra dirigentes que hoy integran su propio Gobierno, como Luis Caputo, Diego Santilli y Patricia Bullrich. En ese contexto ironizó: "Si me está ofreciendo un ministerio, desde ya le digo que no, porque no doy las condiciones. No tuve nunca ni un solo proceso".

El cruce se produjo el domingo, mientras el jefe de Estado brindaba una entrevista a Radio Mitre desde La Rural. En medio de una explicación sobre la inflación acumulada, el Banco Central y la decisión de modificar la Carta Orgánica de la entidad, Milei interrumpió su respuesta al advertir la presencia de De Mendiguren.