Javier Milei escrachó a José Ignacio De Mendiguren en vivo y lo trató de "ladrón" durante una entrevista radial

Javier Milei protagonizó este domingo un áspero episodio durante una entrevista radial: reconoció a través del ventanal del estudio a un exfuncionario del gobierno de Eduardo Duhalde, lo interrumpió su propia explicación para señalarlo y lo trató de "ladrón" en vivo, al acusarlo de haber arruinado al país.

Más tarde, extendió los cuestionamientos al kirchnerismo, al que responsabilizó por "esta decadencia inmunda" y por estar "arruinando a la provincia más rica de la República Argentina".

La escena ocurrió durante una entrevista con Radio Mitre, montada en un estudio móvil en la Exposición Rural. Milei venía hablando de la inflación acumulada a lo largo de los años y del rol del Banco Central, mientras explicaba por qué busca reformar la Carta Orgánica de la entidad.

En ese marco, sostuvo que "el financiamiento del déficit fiscal es una estafa".

"La emisión de dinero es una estafa. Mucha gente a veces cree que la estafa viene dada por el impuesto inflacionario, que es el que es...", desarrollaba el mandatario, cuando frenó en seco al ver pasar a alguien del otro lado del vidrio. "Mirá, ahí está pasando alguien que le hizo muchísimo daño a la Argentina", lanzó, señalando hacia adelante.

Así fue el tenso momento: "Vos arruinaste el país con Duhalde"

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Ante la pregunta de una productora sobre de quién se trataba, el Presidente respondió: "Mirá, lo ves pasando, fue cómplice de Duhalde en la salida de la convertibilidad".

Uno de los conductores identificó entonces a la persona señalada: José Ignacio de Mendiguren, exministro de Producción durante la gestión de Duhalde y también secretario de Industria y Desarrollo Productivo durante el gobierno de Alberto Fernández.

"Ese le c... a los argentinos 30 mil millones de dólares. Vos, sí, ladrón, vos arruinaste el país con Duhalde y toda su banda", gritó Milei, mientras seguía apuntando hacia la ventana.

Los insultos y el mote de "De Mendicurrens"

Más adelante en la misma entrevista, el jefe de Estado retomó los ataques contra el exfuncionario, a quien rebautizó de manera burlona como "De Mendicurrens" y trató de "sorete" y "mierda humana".

"Hay que animarse, cuando ves a un sorete, a una mierda humana como De Mendicurrens caminando por acá, a decirle: 'Vos, hijo de put..., nos c... la vida porque fuiste el principal que fogoneó la salida de la convertibilidad para reventarnos la canasta de inflación'", disparó el mandatario.