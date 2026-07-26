Consumo y empleo: las cuatro Argentinas del mapa de Javier Milei, economía y humor social en clave electoral

Los datos económicos a nivel país ya no son suficientes para explicar lo que ocurre en cada sector productivo, pero a diferencia del pasado, donde los desvíos de las diferentes regiones del país respecto del promedio eran marginales y explicados por el tipo de actividad económica o el consumo , hoy se está configurando un nuevo mapa de la Argentina .

La administración de Javier Milei comenzó a desplegar una hoja de ruta económica en la que el equilibrio fiscal, la desregulación de la economía, la apertura comercial y el fomento de inversiones en el sector primario extractivo son la marca registrada del menú libertario. Así, en estos algo más de dos años y medio de gestión comenzó a delinearse una nueva matriz productiva, con derivaciones no sólo en materia económica sino también social y hasta política.

El último informe sobre percepción ciudadana y humor social de la consultora Moiguer (Social Mood), correspondiente al segundo trimestre del año, destaca un dato relevante para ver por dónde y cómo transita la gente los cambios económicos impulsados por el Gobierno.

"El 'promedio país' ya no alcanza para entender al consumidor argentino. Los distintos escenarios configuran una mirada diferenciada respecto del consumo, el humor social y la mirada de futuro", sostiene Moiguer.

Entre los economistas circula un ejemplo práctico para explicar el error de generalizar un dato estadístico, señalando por ejemplo que si en un grupo de 10 personas se consumieron 5 pollos, es no quiere decir que cada uno comió medio pollo, dado que algunos tal vez comieron un pollo entero y otros nada, aunque el promedio dé medio pollo por persona.

Es algo parecido a lo que ocurre en la economía actual, como ya veremos. El estudio comienza destacando que por primera vez desde 2021 cuando comenzó a hacerse el Social Mood, "se desacoplan" las líneas que explican el producto bruto interno y el consumo. Tomando 2021 como base 100, hoy el dato de actividad económica medida por PBI y EMAE (Estimador Mensual de la Actividad Económica) marca 114, mientras que la línea de consumo ha caído a 80 (en base a datos de Scentia).

Los cuatro ejes

En este punto adquieren relevancia los cambios que se están dando en el país a nivel productivo, donde hasta la primera década del siglo gran parte del PBI nacional se explicaba por el llamado Corredor Central, que abarcaba territorios de las provincias de Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y CABA, representando el 74% PIB nacional y 85% de la Población Económicamente Activa (PEA).

Hoy se está dando el nuevo diseño del país en base a cuatro bloques productivos, el Eje Patagónico, orientado a Oil & Gas, el Eje Andino (energía y minerales), el Eje Pampeano con el agro como principal actividad y el AMBA con industria y servicios.

Empleo en caída

Sin dudas, el mercado de trabajo muestra realidades bastante disímiles según la región. Mientras en la Patagonia y especialmente en Neuquén se vive un "oasis", con un incremento del producto bruto geográfico del 36,9% en el período 2023-2025 y +5,8 de empleo registrado versus una caída de -2,2% a nivel país, en el eje andino el producto geográfico avanzó 2,9% pero el empleo cayó -9%.

Por su parte, el eje pampeano mostró suba del producto bruto geográfico de 0,5% entre 2023-2025 y baja del empleo registrado -2,3%, mientras que el AMBA exhibe la peor caída de todas, con caída derrumbe de -2,5% en el producto bruto geográfico y baja de -3,6% en el empleo registrado.

No sorprende entonces que esto tenga un correlato a nivel de consumo, y expectativas para los próximos doce meses, es decir entrando ya en el escenario de campaña para las elecciones generales de 2027.

Mientras en el eje patagónico las expectativas de que el país esté "mucho mejor" llegan al 45%, en el eje andino trepan a 41%, en el eje pampeano marcan 38% de las preferencias y en el AMBA, sin duda la región más golpeada por las política de apertura de la economía, señala un 29%, es decir apenas 3 de cada 10 consultados.