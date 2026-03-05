Guerra en Medio Oriente: el mapa interactivo de todos los bombardeos y combates en la región
Continúan los bombardeos en todo Medio Oriente y crece la tensión en la región, aunque con la mirada puesta en lo que puedan hacer otras potencias.
Tras el ataque coordinado entre Israel y Estados Unidos el 28 de febrero sobre Irán, se multiplicaron los bombardeos y se teme por un nuevo episodio bélico global. Por una parte, al alianza Washington-Tel Aviv parece mantenerse estoica, pero Irán y sus aliados no dan descanso a las defensas aéreas.
Mientras los ataques de la alianza Israel-Estados Unidos tiene por objetivo Irán y Líbano, por la presencia de Hezbolá en el territorio, Irán ha dado con objetivos en Kuwait, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Yemen, Arabia Saudita, Israel y Qatar. En cuanto a los aliados de Irán, las milicias chiítas de Irak de la Fuerza de Movilización Popular y Hezbolá, han realizado ataques en Israel, Irak y Chipre.
El mapa interactivo completo de la Guerra de Irán
Desde Europa, aunque con un discurso de que es necesario dar pasos hacia atrás en la escalada militar, Francia, el Reino Unido, Grecia, España e Italia insisten han sumado fuerzas para la defensa de Chipre, y el intento de bombardear Turquía, suma tensión con la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
Las potencias clave sobre las cuales se respaldaba Irán, Rusia y China, no han cedido. El Gobierno chino, cliente principal de Irán en el mercado ilegal de petróleo, ordenó a este mantener abierto el Estrecho de Ormuz en lugar de exigir retrocesos a Washington, mientras que Vladimir Putin fue contundente: "Esta guerra no es nuestra".