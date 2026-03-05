Guerra en Medio Oriente: el mapa interactivo de todos los bombardeos y combates en la región

Continúan los bombardeos en todo Medio Oriente y crece la tensión en la región, aunque con la mirada puesta en lo que puedan hacer otras potencias.

Medio Oriente se incendia en medio de negociaciones rotas y una guerra que no para de escalar.

Tras el ataque coordinado entre Israel y Estados Unidos el 28 de febrero sobre Irán, se multiplicaron los bombardeos y se teme por un nuevo episodio bélico global. Por una parte, al alianza Washington-Tel Aviv parece mantenerse estoica, pero Irán y sus aliados no dan descanso a las defensas aéreas.

Mientras los ataques de la alianza Israel-Estados Unidos tiene por objetivo Irán y Líbano, por la presencia de Hezbolá en el territorio, Irán ha dado con objetivos en Kuwait, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Yemen, Arabia Saudita, Israel y Qatar. En cuanto a los aliados de Irán, las milicias chiítas de Irak de la Fuerza de Movilización Popular y Hezbolá, han realizado ataques en Israel, Irak y Chipre.

Desde Europa, aunque con un discurso de que es necesario dar pasos hacia atrás en la escalada militar, Francia, el Reino Unido, Grecia, España e Italia insisten han sumado fuerzas para la defensa de Chipre, y el intento de bombardear Turquía, suma tensión con la Organización del Tratado del Atlántico Norte.