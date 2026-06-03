Tregua rota: Irán escala el conflicto en el Golfo pese a las promesas de paz de Donald Trump

La tensión militar en el Golfo Pérsico alcanzó un nuevo pico tras el impacto de vehículos aéreos no tripulados iraníes contra la terminal de pasajeros (T1) del Aeropuerto Internacional de Kuwait . El ataque forzó la suspensión inmediata de todo el tráfico aéreo en la región y encendió las alarmas internacionales.

“Drones enemigos atacaron hoy la terminal de pasajeros (T1) del Aeropuerto Internacional de Kuwait, en el marco de una agresión iraní, lo que provocó importantes daños materiales y dejó varias personas heridas”, confirmaron las fuerzas militares locales a través de la red social X.

Este bombardeo pone en jaque el alto el fuego firmado el pasado 8 de abril , el cual había logrado contener—pese a incidentes esporádicos—más de un mes de guerra abierta desencadenada por ofensivas previas de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

El ataque no fue casual. Horas antes del impacto, el régimen de Teherán había acusado formalmente a Kuwait y Barhéin de complicidad con Occidente, señalando que ambos países permitieron a las fuerzas de Estados Unidos utilizar sus territorios para bombardear un petrolero iraní y una de sus islas estratégicas.

Lejos de buscar una desescalada, el ala dura del régimen ratificó su postura combativa: El general Hossein Mohebbi, portavoz de los Guardianes de la Revolución de Irán, declaró a la agencia oficial Tasnim que sus tropas permanecen en "el nivel más alto de alerta" . Mohebbi aseguró que la fuerza militar persa está totalmente “preparada para todos los escenarios posibles”, ignorando las advertencias de Washington.

Trump ignora las amenazas y asegura que el acuerdo con Irán es inminente

A pesar de la gravedad del ataque con drones, la Casa Blanca mantiene una postura de confianza que contrasta con la realidad en el terreno. El presidente estadounidense, Donald Trump, minimizó el recrudecimiento de las hostilidades y ratificó la vía diplomática.

donald trump Donald Trump se muestra implacable con Irán. Foto Efe EFE

El mandatario norteamericano afirmó que espera alcanzar un acuerdo con Irán “en el transcurso de la próxima semana”. Los objetivos principales de esta mesa de negociación exprés son:

Extender de forma definitiva la tregua del 8 de abril.

Garantizar la reapertura del Estrecho de Ormuz, bloqueado parcialmente por el conflicto.

Impacto global: el precio del petróleo y la economía mundial en riesgo

La reactivación de los ataques por parte de Irán no solo desestabiliza políticamente a Medio Oriente, sino que hace crujir la economía global. La prolongación de este conflicto ya se ha cobrado miles de vidas y amenaza de forma directa el suministro energético internacional.

El foco de preocupación global se centra en el Estrecho de Ormuz, un paso marítimo crucial por donde circula una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos. Los bloqueos y la inseguridad en la zona ya provocaron un fuerte aumento en los precios internacionales del petróleo, amenazando con una crisis inflacionaria global si la tregua comercial y militar fracasa definitivamente.