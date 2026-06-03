Donald Trump aseguró que inició la guerra contra Irán y afirmó: "No habría Israel sin mí".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró que fue el principal impulsor de la guerra contra Irán y rechazó las versiones que sostienen que fue influenciado o engañado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu . Durante una entrevista con un medio norteamericano, el mandatario defendió su actuación y afirmó que la ofensiva tenía como objetivo impedir que Teherán desarrollara armas nucleares.

"Quiero decir, yo soy el que la empezó. No quiero aburrir a nadie, pero la empecé porque no podemos dejar que tengan un arma nuclear ", sostuvo Trump al ser consultado sobre el origen del conflicto y su relación con el gobierno israelí.

| Trump sobre si fue engañado por Netanyahu para la Guerra de Irán: "Quiero decir, yo soy el que la empezó. No quiero aburrir a nadie, pero la empecé porque no podemos dejar que tengan un arma nuclear. No habría Israel si no fuera por mí." pic.twitter.com/O7GRdlyw38

En otro tramo de la entrevista, el presidente estadounidense destacó su apoyo histórico a Israel y lanzó una frase que rápidamente generó repercusiones. "No habría Israel si no fuera por mí", afirmó, en referencia a las decisiones adoptadas durante sus administraciones y al respaldo brindado al Estado israelí en distintos momentos de tensión en Medio Oriente .

Las declaraciones se producen en un contexto de fuerte debate internacional sobre el papel de Washington en la región y sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Trump habló de una posible reunión con el ayatolá

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Me gustaría reunirme con él. Probablemente me reúna con él en algún momento". pic.twitter.com/FnHE5AGdtL — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 3, 2026

A pesar de la dureza de sus comentarios sobre el programa nuclear iraní, Trump sorprendió al mostrarse abierto a un acercamiento diplomático con las máximas autoridades de Irán. "Nos estamos llevando bastante bien con el ayatolá, al parecer", señaló durante la entrevista.

Además, dejó abierta la posibilidad de un encuentro cara a cara. "Me gustaría reunirme con él. Probablemente me reúna con él en algún momento", expresó, sugiriendo que podrían existir canales de diálogo activos entre ambas partes.

Un nuevo capítulo en la relación entre Washington y Teherán

Las declaraciones de Trump reflejan una combinación de presión militar y apertura diplomática hacia Irán. Mientras reivindica la decisión de enfrentar al régimen iraní para frenar sus ambiciones nucleares, también plantea la posibilidad de una negociación directa con el ayatolá.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre una eventual reunión ni sobre posibles avances diplomáticos. Sin embargo, las palabras del mandatario vuelven a colocar la relación entre Estados Unidos e Irán en el centro de la agenda internacional.