Donald Trump da marcha atrás con el peaje en el Estrecho de Ormuz y lo reemplaza por acuerdos con el Golfo

El presidente Donald Trump anunció que dejó sin efecto el peaje del 20% que había propuesto para los barcos que transitan por el Estrecho de Ormuz apenas un día después de presentarlo. En su lugar, afirmó que impulsará acuerdos comerciales y de inversión con los Estados del Golfo, según publicó en su red social Truth Social.

La decisión fue comunicada por el mandatario mediante un extenso mensaje en el que explicó que reemplazará la denominada "Tarifa de Reembolso a Estados Unidos" por compromisos económicos con países de la región.

De acuerdo con sus declaraciones, esos acuerdos contemplarán inversiones que calificó como "masivas" y beneficiosas tanto para Estados Unidos como para sus socios.

Trump sostuvo que el Estrecho de Ormuz permanece abierto para el tráfico marítimo, aunque afirmó que estará "cerrado para Irán". En el mismo mensaje destacó el rol de las Fuerzas Armadas estadounidenses y agradeció públicamente al secretario de Guerra, Pete Hegseth; al presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine; y al comandante del Mando Central de Estados Unidos, el almirante Brad Cooper.

En su publicación también aseguró que "el petróleo fluye como nunca antes" gracias al accionar militar estadounidense. El mandatario no hizo referencia a los recientes ataques atribuidos a Irán contra buques petroleros en la zona y centró su mensaje en la estrategia que, según afirmó, permitirá mantener abierto el paso marítimo para el comercio internacional, con excepción de las operaciones vinculadas a Irán.

El peaje anunciado nunca llegó a entrar en vigencia

El lunes, Trump había informado un nuevo bloqueo dirigido contra Irán en el Estrecho de Ormuz. La medida contemplaba impedir la entrada y salida de embarcaciones desde puertos iraníes e imponer un peaje del 20% al tránsito marítimo por ese corredor estratégico.

Sin embargo, el gravamen nunca llegó a entrar en vigor. Apenas un día después, el presidente confirmó que descartaba esa iniciativa y que optaría por una alternativa basada en acuerdos económicos con los Estados del Golfo.

En el mismo comunicado, Trump ratificó que se establecerá un bloqueo total únicamente para los barcos que tengan como destino u origen puertos iraníes o que transporten mercancías relacionadas con Irán. Además, volvió a cuestionar duramente a las autoridades iraníes, a las que calificó como dirigentes "mentirosos, violentos y maliciosos".

Apuesta por inversiones y creación de empleo

Al explicar el cambio de decisión, Trump aseguró que las inversiones prometidas por los países del Golfo serán de gran magnitud y elevarán el volumen de capital ya destinado a Estados Unidos.

Según el mandatario, esas inversiones permitirán la instalación de nuevas fábricas, plantas industriales y equipamiento en territorio estadounidense. También afirmó que ese proceso impulsará la creación de millones de puestos de trabajo bien remunerados, aunque en su mensaje no brindó detalles sobre el funcionamiento de los acuerdos, los montos involucrados ni un cronograma para su implementación.

El presidente sostuvo además que Estados Unidos atraviesa un momento de crecimiento y reiteró que su administración está obteniendo resultados positivos en distintos frentes económicos y de seguridad.

Mensaje en medio de la tensión con Irán

En la parte final de su publicación, Trump volvió a referirse a Irán en un contexto de renovada tensión entre ambos países. El mandatario afirmó que Estados Unidos "está ganando de nuevo" y reiteró que Irán "nunca tendrá un arma nuclear".

El mensaje llega después de que el propio presidente anunciara la semana pasada, durante la cumbre de la OTAN, que el alto el fuego con el país persa había terminado.

En esta nueva comunicación mantuvo el tono crítico hacia el gobierno iraní y confirmó que las restricciones marítimas continuarán únicamente para las embarcaciones relacionadas con ese país, mientras deja de lado la aplicación del peaje que había anunciado apenas 24 horas antes.