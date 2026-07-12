La muerte de un aliado de Donald Trump desató dudas: intervino el FBI y ya comenzó la pelea por su banca

La muerte del senador republicano Lindsey Graham , uno de los principales aliados de Donald Trump en el Congreso, generó interrogantes en Estados Unidos . El legislador falleció el sábado por la noche a los 71 años, aunque el comunicado oficial solo habló de una "breve y repentina enfermedad", sin brindar detalles sobre la causa del deceso.

Con el paso de las horas comenzaron a conocerse datos que despertaron dudas. Según los audios de la llamada al 911, los servicios de emergencia acudieron a su residencia de Washington D.C. por un presunto paro cardíaco.

El congresista Lindsey Graham murió a los 71 años, y era un aliado cercano a Donald Trump.

Al llegar encontraron la puerta cerrada con llave, pese a que la persona que hizo el llamado había asegurado que estaba abierta, y debieron forzar el ingreso para asistir al paciente.

En medio de la falta de información oficial, el director del FBI, Kash Patel, confirmó que el organismo está colaborando con las autoridades locales. Aunque aclaró que la asistencia responde al protocolo y no implica necesariamente la existencia de un delito, la participación de la agencia federal incrementó las especulaciones sobre las circunstancias del fallecimiento.

El propio Donald Trump reveló que había hablado con Graham pocas horas antes de su muerte. Según contó, el senador le dijo que estaba cansado, pero no manifestó ningún problema de salud. El presidente estadounidense lo despidió como un "verdadero patriota estadounidense", mientras la Casa Blanca ordenó izar la bandera a media asta.

Se abre una interna clave para reemplazarlo

Además de la conmoción política, la muerte de Graham abrió de inmediato una disputa dentro del Partido Republicano. El senador acababa de imponerse en las primarias de Carolina del Sur para buscar un nuevo mandato, por lo que ahora deberá realizarse una nueva elección interna para definir al candidato que competirá por ese escaño.

Entre los nombres que aparecen como posibles reemplazantes figuran el empresario Mark Lynch, el exfuncionario Paul Dans y la congresista Nancy Mace, una de las figuras con mayor proyección dentro del partido. Del lado demócrata ya está confirmada la candidatura de la pediatra Annie Andrews.

La vacante llega en un momento delicado para los republicanos en el Senado, ya que también permanece ausente el veterano Mitch McConnell, hospitalizado desde hace varias semanas. La situación agrega incertidumbre sobre el equilibrio de fuerzas en la Cámara alta.