Irán advirtió que no negociará con Estados Unidos y lanzó una durísima advertencia contra Donald Trump

Irán no entablará negociaciones con Estados Unidos hasta que Washington ceda en sus posiciones, informó el sábado la agencia de noticias semioficial Fars, rechazando informaciones aparecidas previamente en medios de comunicación según las cuales Irán habría solicitado dichas negociaciones.

Citando a una fuente cercana al equipo negociador iraní, Fars señaló que el inicio de las negociaciones dependerá de la aplicación por parte de Estados Unidos del memorándum de entendimiento de paz firmado recientemente, incluido el fin de la guerra y la garantía de una retirada israelí del Líbano, así como de la resolución de cuestiones relacionadas con el tránsito marítimo a través del estrecho de Ormuz, entre otros asuntos.

También este sábado, los medios de comunicación iraníes publicaron un mensaje escrito del líder supremo de Irán , Mojtaba Jamenei , en el que afirma que las muertes del difunto líder supremo, Ali Jamenei , y de otras personas muertas en la guerra Israel- Irán en junio del año pasado y en la guerra entre Estados Unidos , Israel e Irán en febrero de este año deben ser vengadas.

Vengarse de los “criminales, cuya lista completa está disponible”, es una demanda y voluntad de la nación iraní y definitivamente debe llevarse a cabo, aseveró Mojtaba Jamenei .

Ali Jamenei murió a finales de febrero durante las primeras horas de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán. Sus ceremonias fúnebres se llevaron a cabo en días recientes en Irán e Irak, y su entierro tuvo lugar el viernes en la ciudad de Mashhad, en el noreste de Irán .

En junio de 2025, Israel lanzó ataques sorpresa contra las instalaciones nucleares y militares de Irán, lo que desencadenó una guerra de 12 días, durante la cual Estados Unidos bombardeó las tres principales instalaciones nucleares de Irán.

A finales de febrero de este año, ataques conjuntos de Estados Unidos-Israel tuvieron como objetivo Teherán y otras ciudades iraníes. Irán respondió con oleadas de ataques con misiles y drones contra los intereses de Israel y Estados Unidos en la región, además reforzó su control sobre el estrecho de Ormuz, prohibiendo el paso seguro de los buques pertenecientes o afiliados a Israel y Estados Unidos.

A mediados de junio, Irán y Estados Unidos firmaron el memorándum de entendimiento destinado a poner fin a la guerra en todos los frentes, incluido Líbano. Sin embargo, las dos partes han intercambiado nuevos ataques desde la noche del martes, con Estados Unidos lanzando múltiples oleadas de ataques contra objetivos iraníes e Irán tomando represalias contra sitios militares de Estados Unidos en la región del Golfo.