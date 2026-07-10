Israel compartió información sobre un presunto plan de Irán para asesinar a Donald Trump

La advertencia que compartió Israel describía una supuesta trama en desarrollo, aunque no precisó cuándo fue transmitida ni a través de qué vía.

Israel compartió con Estados Unidos información de inteligencia sobre un presunto nuevo plan de Irán para asesinar al presidente Donald Trump, de acuerdo con una publicación de The Wall Street Journal. Según el reporte, la advertencia describía una supuesta trama en desarrollo, aunque no precisó cuándo fue transmitida ni a través de qué vía.

La amenaza se enmarca en un conflicto que se remonta a 2020, cuando Irán prometió públicamente matar a Trump después de la muerte del general Qassem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, durante una operación de Estados Unidos. El diario indicó además que esos llamados continuaron presentes en las ceremonias de duelo por el ayatolá Ali Khamenei.

Sin embargo, dos funcionarios estadounidenses dijeron a Channel 12 que la información entregada por Israel no hacía referencia a un complot concreto. Según explicaron, el material reflejaba conversaciones generales entre dirigentes iraníes sobre la posibilidad de asesinar al mandatario.

Las mismas fuentes consideraron que Israel compartió esos datos con el propósito de fortalecer la relación entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y Trump, además de intentar influir en la política de Washington respecto de Irán.

Según Israel, Irán habría estado planeando asesinar a Trump Uno de los funcionarios sostuvo que, durante el último año, Israel ya había remitido información similar relacionada con presuntos planes de Irán y de grupos armados vinculados a Teherán. Esa diferencia entre la evaluación israelí y la interpretación de las autoridades estadounidenses dejó abierta la discusión sobre si existía una amenaza concreta o un aviso de carácter general.