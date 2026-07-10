Los palestinos lloran la muerte en un ataque israelí del hombre que organizaba proyecciones de los partidos del Mundial entre las ruinas de Gaza

El asesinato de Mohammed al-Wahidi, un trabajador palestino de una organización de ayuda, en un ataque aéreo israelí el martes, ha provocado una oleada de dolor en toda la Franja de Gaza, donde para muchos era una de las figuras del sector humanitario más reconocidas.

A las pocas horas de su muerte, las redes sociales se inundaron de fotografías y vídeos que documentaban su trabajo, junto con cientos de mensajes de condolencia de personas que decían haberlo conocido durante repartos de ayuda o mientras vivían en campamentos de desplazados.

Un misil israelí impactó contra el taxi en el que viajaba al-Wahidi por el barrio de Sabra. Murió junto con otras tres personas, entre ellas dos hermanos de ocho y diez años que pasaban por allí y otro hombre.

El ejército israelí afirmó haber atacado a un miembro de Hamás y estar al tanto de las denuncias de que personas ajenas al ataque habían muerto en el mismo.

Al-Wahidi, de 65 años, era profesor de inglés antes de la guerra, pero se convirtió en un alto funcionario del Comité Egipcio de Ayuda en Gaza, una organización respaldada por Egipto que ha desempeñado un papel destacado en las labores de ayuda humanitaria en el territorio palestino durante la guerra entre Israel y Hamás.

Durante más de dos años y medio ayudó a coordinar la asistencia alimentaria de emergencia, supervisó el establecimiento de campamentos para familias desplazadas y trabajó para hacer llegar ayuda a las comunidades afectadas por repetidas oleadas de desplazamientos.

Muchos habitantes de Gaza dicen que se convirtió en un rostro familiar en los refugios de todo el territorio porque prefería permanecer sobre el terreno en lugar de dirigir las operaciones desde una oficina.

Los voluntarios que trabajaron junto a él describen a un hombre que con frecuencia estaba presente en los puntos de distribución de ayuda, hablando directamente con las familias desplazadas y respondiendo a sus necesidades inmediatas.

En las últimas semanas, al-Wahidi se volvió una figura conocida para muchos tras ayudar a organizar proyecciones públicas de partidos del Mundial en la ciudad de Gaza, Deir al-Balah y la zona de al-Mawasi, en el sur de la Franja.

Reuters Mohammed al-Wahidi murió poco antes del partido de fútbol entre Argentina y Egipto, uno de los varios eventos públicos del Mundial que había ayudado a organizar en la ciudad de Gaza.

La iniciativa tenía como objetivo ofrecer a las familias, en particular a los niños, un breve respiro de la cruda realidad de la guerra.

Los partidos de Egipto atrajeron a grandes multitudes, lo que refleja la popularidad que el equipo egipcio goza desde hace mucho tiempo entre muchos palestinos de Gaza, quienes comparten desde hace tiempo lazos culturales, emocionales y políticos con sus vecinos.

Vídeos de niños y familias reunidos alrededor de pantallas gigantes entre edificios destruidos se difundieron ampliamente en internet, ofreciendo escenas inusuales de celebración en medio del conflicto.

Al-Wahidi cayó muerto apenas unas horas antes de la proyección del partido de octavos de final de Egipto contra Argentina, lo que profundizó la sensación de pérdida entre muchos palestinos.

Comité Egipcio de Ayuda en Gaza Mohammed al-Wahidi se convirtió en funcionario del Comité Egipcio de Ayuda en Gaza tras estallar la guerra.

El riesgo para los trabajadores humanitarios

"No era simplemente un trabajador de un comité humanitario", escribió el activista Mohammed Hmeid, quien documentó la labor de al-Wahidi. "Era una puerta a la esperanza que se abría cada día para las personas desplazadas y para quienes lo habían perdido todo".

"Todos los que lo conocieron hablan de su amabilidad, integridad y generosidad", añadió.

"En Gaza, ni siquiera quienes dedican su vida a ayudar a los demás se libran de las consecuencias. Pero las buenas acciones no se pueden matar. Perduran en el corazón de la gente", dijo Hmeid.

La muerte de Al-Wahidi se produce en un momento en que los trabajadores humanitarios en Gaza siguen enfrentándose a grandes riesgos .

A finales de abril, la ONU había registrado la muerte de al menos 593 de ellos desde que comenzó la guerra, incluidos ocho desde que Israel y Hamás acordaron un alto el fuego hace 10 meses.

El ejército israelí lanzó una campaña en Gaza en respuesta al ataque sin precedentes liderado por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron alrededor de 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU, al menos 73.118 personas han muerto en ataques israelíes en Gaza desde entonces.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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FUENTE: BBC