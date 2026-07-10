Doble terremoto en Venezuela: los muertos ya son casi cuatro mil

Suben a casi 3.890 los muertos por el doble terremoto en Venezuela. Además, la cantidad de heridos es de casi 18.000 personas.

Las autoridades de Venezuela han elevado a cerca de 3.890 la cantidad de muertos tras el devastador doble terremoto registrado en el centro de la costa del país el pasado 24 de junio. En tanto, la cifra de heridos se mantiene, al igual que en los últimos partes oficiales, en 16.740 personas.

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, ha informado a través de un mensaje en redes de que son concretamente 3.889 las personas que han perdido la vida por causa de los referidos seísmos --78 más con relación al balance anterior-- y a 16.740 las víctimas heridas tras los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter.

Los movimientos han dejado, además, que han dejado además importantes daños sobre 856 edificios, de los cuales 190 han colapsado.

El terremoto en cifras Las víctimas incluyen, a su vez, 17.907 personas que han perdido sus viviendas o las mismas presentan una afectación "muy severa", según las autoridades del país, que han informado a su vez de que han atendido a 86.794 familias, rescatando a 6.462 personas, y repartido más de 9.603 toneladas de alimentos.