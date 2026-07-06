Una sonrisa entre los escombros: la historia de Fabiana, la nena que se filmó atrapada tras los terremotos

Fabiana Blanco, una nena venezolana de 12 años , fue rescatada con vida tras quedar bajo los escombros de un edificio que colapsó en La Guaira . Su pedido de ayuda y su sonrisa al ser salvada se volvieron virales.

Mientras permanecía atrapada, Fabiana logró grabarse con el teléfono para pedir auxilio y señalar dónde estaba. “Chicos, necesito su ayuda. Hubo un temblor, se cayeron muchos escombros, no hay luz, no hay nadie que nos rescate, estoy atrapada entre los escombros, estoy sola, hay muchos vecinos atrapados y necesitamos su ayuda”, dijo en el video que luego se viralizó.

La menor también contó que intentó registrar sus heridas y enviar el material, aunque no pudo hacerlo por falta de señal. “Me grabé pidiendo ayuda y también grabé mis heridas, pero cuando quise enviar los videos me di cuenta de que no tenía señal”, relató después.

El rescate de Fabiana se convirtió en uno de los momentos más conmovedores de la tragedia. Los rescatistas lograron ubicarla y mantuvieron contacto con ella mientras trabajaban para sacarla. Cuando finalmente fue rescatada, se la vio sonreír entre los escombros. “ Esa sonrisa no fue por felicidad, sino fue por esperanza y fe ”, explicó.

En diálogo con el periodista venezolano Luis Olavarrieta, la nena recordó cómo comenzó todo. “Mi mamá se fue a trabajar y me quedé sola en la casa viendo el teléfono. Yo estaba con mis audífonos en el cuarto de mi mamá y fui a la cocina a tomar agua y empezó el temblor. Empezó a temblar más, no tenía chances de escapar y logré agarrarme y me deslicé hasta quedar en el piso, pero me pude acomodar dentro de los escombros ”, contó.

Durante esas horas, Fabiana escuchaba que la llamaban y trataba de mantenerse consciente. También recordó que una enfermera la ayudó a tranquilizarse: “La enfermera me empezó a tranquilizar y me decía que ya venían a rescatarnos, que yo iba a estar bien”. Según contó, esa mujer fue clave para que su familia supiera que seguía viva: “Ella fue quien pudo decirle a mi mamá que yo seguía ahí con vida”.

“Me quedaron muchos traumas”

La nena aseguró que, mientras esperaba el rescate, pensaba en sus seres queridos y en todo lo que había ocurrido cuando el edificio empezó a derrumbarse. “Pensaba en mi familia porque no sabía cómo estaban durante el terremoto, pensaba en mis amigos y en todo lo que pasó cuando el edificio se estaba cayendo”, expresó.

Aunque sobrevivió, Fabiana reconoció que la experiencia dejó secuelas profundas. “Mi vida, gracias a Dios, comenzó nueva, renovada, pero todavía me estoy curando poco a poco del trauma”, dijo. También admitió: “Ahorita me dan miedo los edificios y los pisos muy altos porque ya no quiero vivir en uno”.

Pese al miedo y al dolor, la nena habló de sus deseos para el futuro. “Quiero seguir estando con mi familia, regresar con mis compañeros y, si Dios quiere, ser actriz y escritora”, afirmó. Y agregó: “Siempre me han dicho que soy muy madura y siento que cambié mucho durante esas horas, pero todavía siento a esa niña dentro de mí”.