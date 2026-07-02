Quién es Hernán Gil, el hombre que sobrevivió una semana bajo los escombros en Venezuela

Luego de un operativo que duró más de 7 días ininterrumpidos tras el doble terremoto que sacudió Venezuela , los rescatistas lograron sacar a Hernán Gil, un vigilante de seguridad de 44 años, de los escombros al grito de “¡Hernán está afuera!”.

Su rescate, que demandó más de 100 horas de trabajo, coordinó a equipos especializados de diez países, entre ellos Chile, Costa Rica y la propia Venezuela.

A ocho días de los dos terremotos que afectaron a Venezuela, la historia de Hernán Gil acaparó la atención nacional e internacional.

Hernán Alberto Gil Flores permanecía atrapado en el centro comercial Galerías Playa Grande, en La Guaira, luego del colapso de un edificio de nueve pisos provocado por el doble sismo del 24 de junio.

Gil es padre de dos hijos, tiene 44 años y trabajaba como vigilante de seguridad cuando ocurrió la tragedia. Según la información disponible, logró sobrevivir gracias a que quedó resguardado en el espacio donde funcionaba su garita, que actuó como un refugio mientras los rescatistas buscaban una forma segura de llegar hasta él.

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Cómo logró sobrevivir bajo los escombros

Hernán Gil permaneció consciente durante gran parte del operativo, sobre todo cuando se produjo el momento clave en el momento en el que un integrante de la Cruz Roja de Costa Rica logró escuchar su voz, lo que confirmó que seguía con vida y permitió reorganizar las tareas de rescate.

Desde entonces, los especialistas avanzaron centímetro a centímetro utilizando únicamente herramientas manuales para evitar nuevos derrumbes. Durante esos días también consiguieron suministrarle líquidos mediante un pequeño tubo conectado a una jeringa, lo que ayudó a mantenerlo hidratado mientras continuaban las excavaciones.

En las horas previas al rescate se difundió un video en el que se lo veía levantar lentamente la cabeza cuando uno de los rescatistas le pedía que mirara a la cámara. Las imágenes, registradas por el equipo USAR de Bomberos de Chile, confirmaron que seguía consciente y dieron un nuevo impulso al operativo.

X: Bomberos de Chile

El rescate que emocionó a Venezuela

La etapa final del operativo requirió el trabajo ininterrumpido de unas 30 personas, que excavaron un túnel de aproximadamente tres metros para llegar hasta el lugar donde permanecía atrapado. Aunque el pasadizo sufrió varios derrumbes, los equipos internacionales lograron estabilizar la zona y completar el rescate después de más de 100 horas de trabajo.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, compartió el momento en la red social X y destacó la labor de los rescatistas, además de la fortaleza demostrada por Hernán Gil durante más de una semana bajo los escombros.

Los especialistas recuerdan que las probabilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen considerablemente después de las primeras 72 horas. Sin embargo, el caso de Hernán Gil se convirtió en uno de los episodios más esperanzadores en medio de la tragedia que azota Venezuela y en un símbolo de resiliencia en medio de la emergencia que todavía mantiene activos los operativos de búsqueda.