Más perros rescatistas argentinos viajaron para buscar sobrevivientes en Venezuela

Las Fuerzas Armadas ampliaron la misión humanitaria en Venezuela con nuevos especialistas y perros rescatistas para colaborar tras los terremotos.

Tras el envío del primer grupo de brigadistas, otro contingente partió hacia Venezuela con más personal especializado y perros entrenados para emergencias.

Argentina reforzó su misión humanitaria en Venezuela con el envío de un segundo contingente de las Fuerzas Armadas para colaborar en las tareas de búsqueda, rescate y asistencia tras los devastadores terremotos que afectaron al país caribeño. El nuevo despliegue partió este martes 30 de junio desde la Base Aérea de El Palomar a bordo de un Hércules C-130 y un Embraer de la Fuerza Aérea Argentina.

Venezuela atraviesa una de las mayores emergencias de los últimos años luego de los sismos que provocaron el colapso de edificios, daños en la infraestructura y una gran cantidad de víctimas. En ese contexto, Argentina decidió ampliar su presencia en la zona afectada para sostener las tareas de rescate y el apoyo a la población.

La Argentina reforzó su presencia en Venezuela con un segundo despliegue militar enfocado en rescate, asistencia sanitaria y apoyo logístico. Ministerio de Defensa de la Nación Uno de los aspectos que más llamó la atención del operativo es la participación de los perros de búsqueda K9, entrenados especialmente para localizar personas atrapadas entre los escombros. Junto a sus guías, estos animales forman parte de los equipos que trabajan contrarreloj para intentar encontrar sobrevivientes en un escenario marcado por edificios derrumbados y condiciones muy complejas.

Los perros de rescate vuelven a ser protagonistas Ejercito Argentino Perros rescatistas ya habían integrado el primer contingente argentino enviado días atrás. En aquella oportunidad viajaron cuatro canes junto a brigadistas militares y civiles, veterinarios, enfermeros y equipamiento especializado para colaborar con las tareas de búsqueda.

Ahora, el segundo grupo vuelve a incluir guías K9 y especialistas en rescate, consolidando el papel que cumplen estos animales en las operaciones de emergencia. Gracias a su entrenamiento y capacidad olfativa, pueden detectar indicios de personas bajo estructuras colapsadas, acelerando el trabajo de los equipos de rescate.