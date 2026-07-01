Más perros rescatistas argentinos viajaron para buscar sobrevivientes en Venezuela
Las Fuerzas Armadas ampliaron la misión humanitaria en Venezuela con nuevos especialistas y perros rescatistas para colaborar tras los terremotos.
Argentina reforzó su misión humanitaria en Venezuela con el envío de un segundo contingente de las Fuerzas Armadas para colaborar en las tareas de búsqueda, rescate y asistencia tras los devastadores terremotos que afectaron al país caribeño. El nuevo despliegue partió este martes 30 de junio desde la Base Aérea de El Palomar a bordo de un Hércules C-130 y un Embraer de la Fuerza Aérea Argentina.
Venezuela atraviesa una de las mayores emergencias de los últimos años luego de los sismos que provocaron el colapso de edificios, daños en la infraestructura y una gran cantidad de víctimas. En ese contexto, Argentina decidió ampliar su presencia en la zona afectada para sostener las tareas de rescate y el apoyo a la población.
Uno de los aspectos que más llamó la atención del operativo es la participación de los perros de búsqueda K9, entrenados especialmente para localizar personas atrapadas entre los escombros. Junto a sus guías, estos animales forman parte de los equipos que trabajan contrarreloj para intentar encontrar sobrevivientes en un escenario marcado por edificios derrumbados y condiciones muy complejas.
Los perros de rescate vuelven a ser protagonistas
Perros rescatistas ya habían integrado el primer contingente argentino enviado días atrás. En aquella oportunidad viajaron cuatro canes junto a brigadistas militares y civiles, veterinarios, enfermeros y equipamiento especializado para colaborar con las tareas de búsqueda.
Ahora, el segundo grupo vuelve a incluir guías K9 y especialistas en rescate, consolidando el papel que cumplen estos animales en las operaciones de emergencia. Gracias a su entrenamiento y capacidad olfativa, pueden detectar indicios de personas bajo estructuras colapsadas, acelerando el trabajo de los equipos de rescate.
Además de los binomios K9, el contingente está integrado por médicos, enfermeros, bioquímicos, ingenieros, especialistas en potabilización de agua, rescatistas USAR, personal de comunicaciones, logística, intendencia y apoyo sanitario. Todos trabajan bajo coordinación conjunta de efectivos del Ejército Argentino, la Armada y la Fuerza Aérea.
Un segundo contingente para ampliar la asistencia
Según informó el Ministerio de Defensa, el objetivo del despliegue es fortalecer la respuesta humanitaria y sostener las tareas de rescate en las zonas más afectadas por el terremoto.
El operativo de rescate sigue siendo la prioridad en edificios colapsados y zonas donde todavía podrían encontrarse personas atrapadas. El escenario también está condicionado por las altas temperaturas y las dificultades para acceder a servicios básicos.
Hasta el momento, las autoridades venezolanas informaron que los terremotos dejaron al menos 920 muertos y más de 3.300 heridos. Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados con apenas 39 segundos de diferencia, afectaron principalmente al estado de La Guaira y también provocaron importantes daños en Caracas y otras regiones del país.
En paralelo, trascendió que el Ejército Argentino convocó mediante órdenes de alistamiento a oficiales de distintas provincias para fortalecer las tareas vinculadas con esta misión. De esta manera, la Argentina mantiene y amplía su compromiso con las operaciones internacionales de asistencia humanitaria mientras continúan las tareas para salvar vidas en Venezuela.