Los perros rescatistas que desafían el peligro bajo los escombros en Venezuela

Ante la emergencia por los recientes sismos en el norte de Venezuela, brigadas internacionales han desplegado un ejército de cuatro patas que ignora fronteras para guiar el rescate de sobrevivientes. Estos perros desafían la inestabilidad de las estructuras colapsadas, y son un recurso valioso y veloz para localizar personas con vida entre los escombros.

Su participación en el terreno no es solo un apoyo técnico, sino la delgada línea que separa la tragedia de un milagro humanitario.

El despliegue internacional de los perros rescatistas Tsunami, un border collie de nueve años rescatado del abandono en Venezuela, lidera el orgullo local localizando a más de 350 personas durante lo que representa su última misión oficial. Desde Perú llegó Kayra, una pastor belga malinois del grupo USAR de cuatro años, pieza clave para desenterrar con vida a una mujer tras setenta y dos horas de confinamiento.

Por su parte, Dastan aporta la agilidad atlética del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, aislando el estruendo de la maquinaria pesada para focalizar su búsqueda exclusiva en emanaciones de sobrevivientes. A este esfuerzo se suman Orly y Balam, los valientes border collies de la Cruz Roja Mexicana que heredaron la casta heroica de su padre, el recordado can Athos.