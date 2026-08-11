Una ciudad cordobesa implementó un DNI obligatorio para perros y gatos
El DNI es gratuito y busca identificar a los perros o gatos y a sus tutores. La norma prevé sanciones económicas ante abandono, maltrato y otras infracciones.
Una ciudad cordobesa puso en marcha un sistema de identificación obligatoria para perros y gatos. La iniciativa establece la creación de un documento de identidad ( DNI) para cada mascota y apunta a reforzar la tenencia responsable. El trámite es gratuito y deben realizarlo los tutores de los animales.
La iniciativa fue lanzada por el municipio de Villa María y el documento reúne información básica como el nombre, la raza y la fecha de nacimiento de la mascota, además de los datos de la persona responsable.
La medida busca contar con una herramienta que permita identificar rápidamente a los animales ante situaciones de extravío, abandono o maltrato y, al mismo tiempo, determinar quién es su responsable.
Un registro para reforzar la tenencia responsable
El nuevo DNI para mascotas complementa la libreta sanitaria que ya se utiliza en las veterinarias, donde quedan registrados los controles médicos y las vacunas.
La Municipalidad apunta así a centralizar la información vinculada con la población canina y felina y mejorar los mecanismos de control.
El sistema también establece obligaciones concretas para los tutores. La normativa contempla sanciones económicas cuando se detecten situaciones de abandono, maltrato o condiciones inadecuadas de cuidado.
Las multas pueden alcanzar los $844.000, de acuerdo con el régimen establecido para quienes incumplan las disposiciones vigentes.
Qué información tendrá el DNI
El documento permitirá identificar individualmente a cada perro o gato y vincularlo con su tutor.
Entre los datos que contempla se encuentran: Nombre del animal, raza, fecha de nacimiento y datos del responsable.
La identificación pretende facilitar la localización de los animales perdidos y permitir que las autoridades puedan determinar quién está a cargo ante eventuales infracciones.
El registro se suma a las herramientas municipales destinadas a mejorar la convivencia entre animales y vecinos y a promover prácticas de cuidado responsable.
Abandono y maltrato, bajo control
Uno de los objetivos centrales de la iniciativa es establecer responsabilidades frente a situaciones que involucren a mascotas.
El sistema permitirá que, ante un animal abandonado o víctima de malos tratos, exista información que permita identificar a su tutor y eventualmente aplicar las sanciones correspondientes.
De esta manera, la propuesta busca que la tenencia de perros y gatos no quede limitada al ámbito privado, sino que también implique responsabilidades respecto del cuidado, el bienestar y la convivencia en el espacio público.
La medida también se vincula con la regulación existente para determinadas razas consideradas potencialmente peligrosas, que cuentan con requisitos específicos para su tenencia y circulación.
El trámite es gratuito
La inscripción no tiene costo y está disponible para los tutores de perros y gatos que residan en Villa María, en los puntos habilitados por el municipio. El documento podrá actualizarse cuando se produzcan modificaciones en los datos del animal o de su responsable.
Con esta herramienta, el municipio busca avanzar hacia un registro que permita conocer mejor la población de mascotas de la ciudad y contar con información útil frente a casos de extravío, abandono o incumplimiento de las normas de protección animal.