Una ciudad cordobesa implementó un DNI obligatorio para perros y gatos

Una ciudad cordobesa puso en marcha un sistema de identificación obligatoria para perros y gatos . La iniciativa establece la creación de un documento de identidad ( DNI ) para cada mascota y apunta a reforzar la tenencia responsable. El trámite es gratuito y deben realizarlo los tutores de los animales.

La iniciativa fue lanzada por el municipio de Villa María y el documento reúne información básica como el nombre, la raza y la fecha de nacimiento de la mascota, además de los datos de la persona responsable.

La medida busca contar con una herramienta que permita identificar rápidamente a los animales ante situaciones de extravío, abandono o maltrato y, al mismo tiempo, determinar quién es su responsable.

El nuevo DNI para mascotas complementa la libreta sanitaria que ya se utiliza en las veterinarias , donde quedan registrados los controles médicos y las vacunas.

La Municipalidad apunta así a centralizar la información vinculada con la población canina y felina y mejorar los mecanismos de control.

El sistema también establece obligaciones concretas para los tutores. La normativa contempla sanciones económicas cuando se detecten situaciones de abandono, maltrato o condiciones inadecuadas de cuidado.

Las multas pueden alcanzar los $844.000, de acuerdo con el régimen establecido para quienes incumplan las disposiciones vigentes.

Qué información tendrá el DNI

El documento permitirá identificar individualmente a cada perro o gato y vincularlo con su tutor.

Entre los datos que contempla se encuentran: Nombre del animal, raza, fecha de nacimiento y datos del responsable.

La identificación pretende facilitar la localización de los animales perdidos y permitir que las autoridades puedan determinar quién está a cargo ante eventuales infracciones.

El registro se suma a las herramientas municipales destinadas a mejorar la convivencia entre animales y vecinos y a promover prácticas de cuidado responsable.

Abandono y maltrato, bajo control

Uno de los objetivos centrales de la iniciativa es establecer responsabilidades frente a situaciones que involucren a mascotas.

El sistema permitirá que, ante un animal abandonado o víctima de malos tratos, exista información que permita identificar a su tutor y eventualmente aplicar las sanciones correspondientes.

De esta manera, la propuesta busca que la tenencia de perros y gatos no quede limitada al ámbito privado, sino que también implique responsabilidades respecto del cuidado, el bienestar y la convivencia en el espacio público.

La medida también se vincula con la regulación existente para determinadas razas consideradas potencialmente peligrosas, que cuentan con requisitos específicos para su tenencia y circulación.

El trámite es gratuito

La inscripción no tiene costo y está disponible para los tutores de perros y gatos que residan en Villa María, en los puntos habilitados por el municipio. El documento podrá actualizarse cuando se produzcan modificaciones en los datos del animal o de su responsable.

Con esta herramienta, el municipio busca avanzar hacia un registro que permita conocer mejor la población de mascotas de la ciudad y contar con información útil frente a casos de extravío, abandono o incumplimiento de las normas de protección animal.