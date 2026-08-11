Escándalo en el Martín Zapata: qué pasó con el vicedirector que proyectó fotos íntimas

El vicedirector del Martín Zapata proyectó por error durante una clase fotos íntimas. Los alumnos hicieron una protesta. La decisión de la UNCuyo.

El Martín Zapata, uno de los colegios secundarios de la UNCuyo

La convocatoria a una sentada en la Escuela de Comercio Martín Zapata por la reproducción de fotos íntimas de un profesor durante una clase activó todos lo sistemas en el colegio dependiente de la UNCuyo y las autoridades tomaron cartas en el asunto.

Todo comenzó el viernes pasado durante una clase a cargo del vicedirector de la institución. Por error, el docente compartió en pantalla gigante fotos íntimas. Los alumnos manifestaron su malestar a los directivos y exigieron explicaciones.

El hecho ocurrió el viernes 7 de agosto en la Escuela de Comercio Martín Zapata. ALF PONCE MERCADO / MDZ Qué pasó en el Martín Zapata El hecho ocurrió el viernes 7 de agosto durante un taller de articulación interinstitucional de Física en el que participaban alumnos de varios colegios secundarios dependientes de la UNCuyo. Según la denuncia de los estudiantes, al finalizar la clase el docente se alejó de la computadora que había utilizado para proyectar ejercicios sin advertir que la pantalla continuaba compartiéndose con el aula. En ese momento, comenzaron a aparecer imágenes ajenas al contenido académico.

Los alumnos presentes documentaron lo ocurrido y realizaron una denuncia ante las autoridades de la institución. Entre quienes estaban en el aula había alumnos del CUC, el Martín Zapata y el Magisterio.

En pantalla gigante, las fotos íntimas. Gentileza Qué pasó con el vicedirector La UNCuyo confirmó el inicio de un procedimiento administrativo y la separación preventiva del docente de sus funciones. María Ana Barrozo, coordinadora general de Educación Secundaria de la casa de estudios, explicó a MDZ que la universidad tomó conocimiento de la situación y que se aplicaron medidas preventivas para preservar a los estudiantes mientras se determina el grado de responsabilidad.