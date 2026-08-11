Escándalo en el Martín Zapata: qué dijo uno de los alumnos que presenció el episodio

El vicedirector de la Escuela de Comercio Martín Zapata , de la Ciudad de Mendoza, quedó en el centro de la polémica luego de que por un error y sin advertir que continuaba compartiendo la pantalla de su computadora, expusiera imágenes íntimas frente a sus alumnos.

El hecho ocurrió el viernes pasado, durante un taller de articulación interinstitucional de Física en el que participaban alumnos de distintos colegios secundarios de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).

Según relató uno de los estudiantes que presenció la situación, el docente había utilizado una computadora para proyectar ejercicios en el televisor del aula. Al finalizar la clase, se retiró del equipo sin advertir que la pantalla continuaba siendo compartida.

Fue entonces cuando, mientras utilizaba la computadora, comenzaron a aparecer imágenes de contenido íntimo que otra persona le había enviado.

“Este profesor estaba compartiendo pantalla en un televisor de la clase y, accidentalmente, sin darse cuenta de que los demás estaban viendo, empezó a ver en su computadora fotos provocativas que le había mandado otra persona”, explicó el alumno en diálogo con los medios.

El estudiante remarcó que no se trató de una acción intencional del docente. “No lo hizo intencionalmente, fue un error, pero compartió estas imágenes enfrente de los alumnos”, señaló.

Además, según el testimonio, las personas que aparecían en las imágenes no eran alumnos ni menores de edad.

Los alumnos hicieron una sentada y pidieron respuestas

Luego de lo ocurrido, los estudiantes convocaron a una sentada pacífica en la Escuela de Comercio Martín Zapata. La protesta se realizó este martes a las 9.40 y tuvo como objetivo reclamar una investigación y el esclarecimiento de lo sucedido.

“El vicedirector no ha hablado todavía. Estamos esperando respuestas, básicamente”, sostuvo el estudiante durante la manifestación.

Según explicó, la medida fue organizada de manera conjunta y contó con la participación de estudiantes de distintas instituciones que habían participado del taller.

La UNCuyo inició una investigación

Desde la UNCuyo confirmaron que se inició un procedimiento administrativo para determinar el grado de responsabilidad del docente a partir de la denuncia realizada por los estudiantes.

Además, se solicitaron medidas preventivas y el vicedirector fue apartado de sus funciones mientras se determina su responsabilidad en el episodio.

La investigación deberá establecer las circunstancias en las que se produjo la exposición de las imágenes y determinar eventuales responsabilidades, mientras que los estudiantes aguardan una respuesta formal por parte de las autoridades.