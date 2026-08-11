8.000 millones de dólares: la fuerte inversión que llega a la investigación clínica en Argentina

La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) acordó promover entre sus empresas asociadas una inversión acumulada de US$8.000 millones en investigación clínica durante los próximos seis años. El acuerdo busca impulsar nuevos estudios internacionales y fortalecer la actividad científica relacionada a la salud en el país.

El convenio fue firmado con el Ministerio de Salud de la Nación y contempla distintas acciones para mejorar las condiciones de la actividad. El foco está puesto en aprovechar las capacidades científicas y sanitarias del país para atraer inversiones, y ampliar la investigación y el desarrollo.

La inversión también tendrá impacto en otras áreas vinculadas con la economía del conocimiento. Entre ellas aparecen la generación de empleo calificado, el fortalecimiento de centros de investigación y hospitales, la formación científica y la exportación de servicios.

El Ministerio de Salud de la Nación realizó un acuerdo con la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales para promover la investigación clínica con una inversión de USD 8.000 millones en Argentina durante los próximos seis años.

El plan apunta a fortalecer los centros de investigación y agilizar la puesta en marcha de protocolos. También contempla el desarrollo de recursos humanos especializados mediante alianzas entre el sector público y privado.

Otro de los objetivos es ampliar la participación de los hospitales públicos en investigaciones clínicas y biomédicas. De esta manera, se busca aumentar la capacidad disponible para recibir y desarrollar estudios internacionales.

La actividad farmacéutica basada en investigación y desarrollo también genera demanda de profesionales especializados y servicios vinculados con la ciencia y la salud. A su vez, la exportación de estos servicios puede representar un ingreso de divisas para el país.

Desde CAEMe destacaron el impacto que puede tener esta inversión. “Esta firma permite convertir una fortaleza científica de la Argentina en una agenda concreta de desarrollo”, señaló Gastón Domingues Caetano, presidente de la entidad.

El objetivo es atraer más estudios internacionales

El volumen de inversión proyectado busca mejorar las condiciones para que Argentina pueda competir por nuevos estudios internacionales. Para eso, el acuerdo contempla un espacio de trabajo entre representantes de CAEMe y áreas vinculadas con la investigación clínica y biomédica.

En ese ámbito se analizarán medidas para fortalecer la infraestructura científica, acelerar la puesta en marcha de protocolos y ampliar la formación de profesionales.

La investigación clínica puede convertirse así en una fuente de actividad económica vinculada con el conocimiento. Además de los recursos destinados directamente a los estudios, el sector espera generar empleo especializado, fortalecer instituciones y ampliar la exportación de servicios.

La expectativa es que esos recursos permitan potenciar las capacidades científicas existentes y aumentar la participación de Argentina en estudios internacionales.