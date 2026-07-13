La medicina del futuro se construye hoy en la investigación clínica

Desarrollar un nuevo tratamiento demanda más de una década de estudios, miles de millones de dólares y rigurosas pruebas de seguridad y eficacia.

Cada medicamento que hoy forma parte de la práctica médica es el resultado de una investigación larga, exigente y altamente regulado. Antes de llegar al consultorio, comenzó como una hipótesis científica destinada a responder una pregunta básica: ¿puede este nuevo enfoque ser seguro, eficiente y útil para las personas?

Ese recorrido es complejo y está marcado por la incertidumbre. De cinco mil moléculas que se descubren en etapas iniciales, solo una logra convertirse en un medicamento disponible para los pacientes. No se trata de azar, sino de un proceso de selección riguroso que prioriza la evidencia científica, la seguridad y la eficacia en cada instancia. Desde el descubrimiento inicial hasta la aprobación de un nuevo tratamiento pueden transcurrir, en promedio, entre diez y doce años de investigación y desarrollo. Ese camino requiere una inversión global que ronda los 2.600 millones de dólares por medicamento, considerando los estudios necesarios y los múltiples proyectos que no llegan a completarse. La investigación clínica es el corazón de ese proceso. Luego de las etapas de laboratorio y estudios preclínicos, las evaluaciones en personas permiten comprender cómo responde el organismo, cuál es la dosis adecuada y en qué condiciones un tratamiento demuestra un perfil aceptable de seguridad y eficacia. A medida que se avanza, aumenta el número de participantes y se fortalecen los datos que sostienen cada decisión.

Cada medicamento que hoy forma parte de la práctica médica es el resultado de una investigación larga. Archivo. Este mecanismo cumple una función esencial Confirmar qué alternativas pueden avanzar y descartar aquellas que no alcanzan los estándares necesarios. Lejos de representar un fracaso, ese descarte es parte central del progreso científico, porque permite enfocar recursos y conocimiento en opciones con verdadero potencial para mejorar la atención de la salud. En la práctica, este recorrido se sostiene gracias a una red de trabajo que involucra centros de investigación, equipos médicos, especialistas en datos y voluntarios que participan en los estudios. En la Argentina, más de 50.000 personas participaron en estudios clínicos durante el último año, y en 2025 se presentaron 290 protocolos de investigación ante la Anmat.

Dentro de ese entramado, MSD lleva adelante investigaciones con más de 2.200 participantes activos en más de 110 instituciones del país. Ese trabajo se apoya en centros especializados, equipos clínicos y plataformas de análisis de datos que permiten sostener estudios complejos bajo estándares internacionales. Una parte clave de ese sistema es la capacidad de procesamiento de información. En Argentina, de hecho, funciona uno de los siete centros globales de datos vinculados a estudios clínicos, integrados a redes internacionales de investigación.

En Argentina, de hecho, funciona uno de los siete centros globales de datos vinculados a estudios clínicos, integrados a redes internacionales de investigación. Archivo. La investigación clínica avanza hoy en múltiples áreas terapéuticas. La mayor parte de los estudios se concentra en oncología, seguida por inmunología, que contempla reumatología, lupus y enfermedades autoinmunes. Luego aparecen las investigaciones vinculadas al aparato respiratorio, metabolismo, sistema nervioso central y otras áreas terapéuticas. Cada una de estas áreas avanza en paralelo con estudios sobre seguridad y eficacia. En todos los casos, los protocolos están diseñados para responder preguntas clínicas concretas y aportar datos sólidos que respalden futuras decisiones médicas. Para quienes participan de estos estudios, la investigación clínica puede significar, en algunos casos, el acceso a terapias en evaluación bajo condiciones estrictamente controladas y con seguimiento permanente. Sin embargo, su valor principal no reside en el beneficio individual inmediato, sino en la generación de conocimiento que permite que la medicina avance y beneficie, con el tiempo, a millones de personas. La investigación clínica es una tarea continua que requiere equipos capacitados, infraestructura adecuada, reglas claras y cooperación entre todos los actores del sistema de salud.