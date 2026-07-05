Quién era el joven que asesinaron en un enfrentamiento de bandas del barrio Santa Teresita

El asesinato ocurrió durante un enfrentamiento entre bandas. La víctima alcanzó a llegar herida a una vivienda, donde finalmente falleció.

El asesinato del joven de 19 años ocurrió durante un enfrentamiento entre bandas en el barrio Santa Teresita, en Las Heras.

Un joven de 18 años fue asesinado de un disparo durante la tarde en el barrio Santa Teresita, en el departamento de Las Heras. El homicidio es investigado por la Justicia, que busca determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque e identificar al responsable.

De acuerdo con información policial. el hecho se registró a las 16, cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre la presencia de una persona herida por un arma de fuego en una vivienda de la manzana C del barrio Santa Teresita.

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría 36ª constataron la situación y encontraron a la víctima con una herida de arma de fuego. En los primeros minutos de la intervención, los uniformados solo pudieron entrevistar a un testigo menor de edad que se encontraba en las inmediaciones.

El operativo y la investigación Minutos más tarde llegó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyos profesionales confirmaron el fallecimiento del joven en el lugar.

La víctima fue identificada como Dallosta Monzón Bruno Bladimir, de 19 años, con domicilio en el departamento de Las Heras.