Confesó que mató hace casi una decáda, fue condenado y le dieron la domiciliaria por problemas de salud

El único acusado que tenía el asesinato de Juan Manuel Baigorria , un chico de 15 años que fue ultimado el 25 de noviembre de 2017 en el barrio Tres Estrellas de Godoy Cruz , fue condenado este miércoles mediante un juicio abreviado final. Así, casi una década después, el caso tuvo resolución.

El imputado, identificado como Iván Francisco Dalmau Iracheta y popularmente conocido como el Goma , de 35 años , fue condenado por el juez Gabriel Bragagnolo , del Tribunal Penal Colegiado N° 2 , luego homologar el acuerdo alcanzado entre el fiscal de Homicidios Oscar Malla y la defensa.

Como resultado del procedimiento abreviado, Dalmau Iracheta recibió una pena de 10 años y 8 meses de prisión por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego , en calidad de autor.

De acuerdo con información a la que accedió MDZ , Iracheta no cumplirá el castigo en un penal, ya que tras un acuerdo entre las partes, se estableció que purgue la condena en modalidad domiciliaria, ya que presenta diabetes tipo 1 y durante el periodo en el que cumplía con la prisión preventiva en un penal, estuvo gravemente enfermo por hipoglucemias severas.

Antes de caer en la cárcel, Dalmau Iracheta se mantuvo prófugo de las autoridades durante 8 años, hasta que fue capturado el 16 de enero de 2025, durante un allanamiento realizado en una vivienda de calle Juan Manuel de Rosas , en Maipú .

Ese procedimiento fue encabezado por detectives de la División Homicidios, quienes lograron ubicar al sospechoso, cuya captura permanecía vigente desde el asesinato de Juan Manuel Baigorria, caso que ahora tuvo su definición.

Quien es el Goma

El Goma tiene 35 años y desde hace más de una década su nombre aparece vinculado a investigaciones por hechos de extrema violencia en Mendoza.

Mantiene un vínculo familiar con Cristian Oscar Pirincho Tapia, condenado a prisión perpetua por el crimen del policía Jonathan Funes, ocurrido en el Hospital Perrupato de San Martín en 2015 y que estuvo involucrado junto a otros presos en la planificación de un intento de fuga frustrado por efectivos policiales en el Complejo Penitenciario N°3 Almafuerte, ocurrido el 23 de febrero de este año.

Iván Francisco Dalmau Iracheta fue detenido en enero de 2025 en un allanamiento realizado a una vivienda en Maipú.

Inicialmente, Dalmau Iracheta fue detenido por el asesinato del policía, debido a que los investigadores sospechaban que había colaborado con la banda. No obstante, posteriormente recuperó la libertad al no ser reconocido durante una rueda de reconocimiento, lo que descartó su participación en el recordado homicidio.

Dos años después de ese hecho de sangre, su nombre volvió a quedar bajo la lupa tras el homicidio de Juan Manuel Baigorria, un adolescente de 15 años que fue asesinado a balazos en el barrio Tres Estrellas de Godoy Cruz. Para ese entonces, tenía 26 años y, de acuerdo con la investigación, mantenía conflictos previos con la víctima.

El asesinato de Baigorria

La tarde del 25 de noviembre de 2017, Juan Manuel Baigorria caminaba por el barrio Tres Estrellas cuando se encontró frente a frente con Ivan Dalmau Iracheta, con quien mantenía diferencias desde hacía algún tiempo.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la fiscalía, ambos intercambiaron algunas palabras y el adolescente intentó poner fin a la discusión alejándose del lugar. Sin embargo, cuando ya se retiraba, Dalmau Iracheta extrajo un arma de fuego y le disparó. Tres proyectiles impactaron sobre el cuerpo del joven, que cayó gravemente herido en plena vía pública.

Juan Manuel Baigorria fue trasladado de emergencia al Hospital Regional Diego Paroissien, donde se confirmó su muerte producto de las heridas de bala que sufrió durante el ataque. Foto: Archivo / Nico Dagostino Nico Dagostino

Baigorria fue trasladado de urgencia al Hospital Paroissien, donde los médicos pudieron constatar su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el hecho de sangre.

Tras el crimen, los pruebas incorporadas al expediente en la investigación señalaron al Goma como el autor de los disparos que terminaron con la vida del menor. Incluso, los investigadores sostuvieron que personas de su entorno ya habían protagonizado otros hechos violentos vinculados al mismo conflicto, entre ellos el ataque a un amigo de Baigorria ocurrido días antes del homicidio.

Por ello, el entonces fiscal de Homicidios Carlos Torres (actualmente juez del Tribunal Penal Colegiado N°1), quien investigaba la causa, solicitó la inmediata detención del hombre. Sin embargo, no fue capturado y permaneció casi 8 años en la clandestinidad, hasta que fue capturado en 2025 y condenado al año siguiente.