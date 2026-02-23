Importante operativo, requisas y tensión por una fuga planificada en la cárcel de Almafuerte

Un importante operativo se desplegó la tarde de este lunes en el Complejo Penitenciario N°3 Almafuerte , frente a una fuga que estaba siendo planificada por internos de esa cárcel mendocina. El personal del Servicio Penitenciario , que lideró la investigación, requisó celdas del sector 4.3 , donde se encuentran alojados los reos que buscaban concretar el escape.

De acuerdo con fuentes allegadas al procedimiento, uno de los datos que surgió durante la pesquisa sostenía que los presos de ese sector, quienes en su mayoría se encuentran purgando penas de prisión perpetua, cuenta con armas de fuego , las cuales habrían logrado ingresar al establecimiento carcelario localizado en Cacheuta , Luján de Cuyo .

Ante la peligrosidad que representaba esa situación, se dispuso desarrollar un operativo con colaboración del Cuerpo de Infantería y drones de la División VAN T (Vehículos Aéreos No Identificados) de la Policía de Mendoza .

Asimismo, durante los trabajos, se hicieron presentes en el lugar altos funcionarios del Ministerio de Seguridad , quienes aguardaban por los resultados de las requisas, una vez que finalizaran las labores en el mencionado sector del penal de Almafuerte .

Fuentes consultadas por MDZ adelantaron que durante las inspecciones de las celdas se logró secuestrar un arma de fuego y otros elementos de fabricación casera, que posiblemente los internos tenía preparados para utilizar durante el escape que estaban planificando.

Un pabellón con presos conocidos

Entre los internos que se encuentran en la mira por el frustrado plan para fugarse se encuentra Omar Alexander Gómez Cortez (41), apodado el Tanga, quien actualmente lleva más de 23 años preso, purgando una condena a prisión perpetua por el golpe al blindado de la bolsa de comercio de Godoy Cruz y el posterior crimen de Matías Quiroga, ocurrido en marzo de 2012.

Asimismo, otro de los reos apuntados sería Hugo Eduardo Arredondo Suárez, alias el Mecha, conocido como el homicida de un exmilitar y de un preso en Almafuerte, crímenes ocurridos en 2015 y 2019, respectivamente. Asimismo, volvió a tomar notoriedad cuando intentó fugarse en medio de un juicio en su contra, al que ingresó un arma blanca, en septiembre de 2023.

La lista de presos conocidos dentro de ese sector la completa Cristian Oscar Tapia, alias el Pirincho, condenado a prisión perpetua por el crimen del policía Jonathan Funes, ocurrido en febrero de 2015 en San Martín.