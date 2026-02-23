Revelaron los detalles del operativo que hizo posible el asesinato de "El Mencho"
El Gobierno de México informó, en una conferencia de prensa, cómo se llevó a cabo el mega operativo que culminó en el asesinato del líder narco, "El Mencho".
En una conferencia de prensa del Gobierno de México, este lunes, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, dio los detalles del operativo que culminó en el asesinato de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, más conocido como "El Mencho".
Al comienzo de su discurso, el funcionario repasó el camino del capo narco más buscado de México y Estados Unidos. "Él se inició en el narcotráfico en la década de los '90. Desde esa fecha, comenzó a ser considerado como objetivo relevante y, luego, Estados Unidos lo agregó a su lista de los más buscados. En diciembre de 2024, el Gobierno de Estados Unidos ofreció 15 millones de dólares por información que llevara a su captura", relató Trevilla este lunes.
Luego, indicó cómo se llevó a cabo el operativo para capturar al líder narco. En un principio, las fuerzas comenzaron a realizar el seguimiento de la red de vínculos de "El Mencho" "hasta que se dieron las condiciones para planear su detención".
Día por día, así fue el operativo para detener a "El Mencho"
"El 20 de febrero, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de "El Mencho", que la trasladó a una instalación de un poblado de Tapalpa, Jalisco. En ese lugar, se reunió con "El Mencho" esta pareja sentimental y el 21 de febrero se retira del inmueble y se obtuvo información de que "El Mencho" permanecía en ese lugar", narró el secretario de Defensa.
Ese mismo día, 21 de febrero, comenzó el plan de operación para atrapar al líder narco. Entonces, se organizó una fuerza operativa integrada por tres componentes. En principio, el funcionario señaló que uno de los componentes fue el terrestre, con personal de la fuerza especial conjunta. En segundo lugar, hubo una fuerza aeromóvil, constituida por 6 helicópteros que se dirigiría al área de operaciones “para conservar el secreto y, con ello, obtener la sorpresa”. Esta segunda fuerza no llegó a Jalisco, sino que se mantuvo en situación alerta en otros estados aledaños. El tercer componente fue la fuerza que constituyó el apoyo aéreo con aviones de la Fuerza Aérea Mexicanos.
En el transcurso de la noche del 22 de febrero, cuando se corroboró la presencia de "El Mencho", la fuerza terrestre se desplaza al lugar al que él se encontraba para efectuar la detención. “Se iba a hacer un cerco. "El Mencho" tiene dos órdenes de aprehensión por delincuencia organizada. Teníamos la información de que su personal estaba armado. Entonces, íbamos a aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego y control de explosivos para detenerlos, también, en flagrancia”, precisó Trevilla Trejo en la conferencia.
Mirá el video con los detalles del operativo que culminó en la detención de "El Mencho"
“Entonces, se desplaza el personal. Al llegar, el personal de "El Mencho" abre fuego contra el personal militar. El Mencho sale y deja a un grupo con una gran cantidad de armamento. Realmente, fue un ataque muy violento el que realizó el personal de la delincuencia organizada”, consideró el funcionario y agregó: “Y el personal militar repela la acción. Fallecen allí, en total, 8 delincuentes”.
Pero el enfrentamiento no terminó ahí. El líder narco con su equipo emprendió la huida hacia una zona boscosa, cerca del complejo de cabañas donde se había hospedado. Entonces, personal de fuerzas especiales los siguen hasta ubicarlos entre la maleza. “Ellos hacen fuego contra el personal de fuerzas especiales. Afortunadamente no usaron lanzacuetes, pero sí impactaron a un helicóptero que tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia”, sumó a su relato el funcionario.
“Posteriormente, el personal militar repela la agresión y resulta herido El Mencho con dos de sus escoltas y se detiene a dos delincuentes más”, manifestó el secretario de la Defensa.
“El Mencho” falleció durante el traslado a un hospital
Una vez controlada la situación, arribó el personal de sanidad militar a la escena central, para asistir a los oficiales heridos durante la operación. “Se pide el apoyo de un helicóptero para que se traslade a "El Mencho", sus dos escoltas y al oficial herido. Desafortunadamente, fallecen en el trayecto. Debido a eso, se decide que el helicóptero se dirija al Aeropuerto Internacional de Morelia, en Michoacán, en donde había un avión caza de la fuerza aérea. Los suben a ese avión que se dirige a Ciudad de México”, reveló Trevilla, indicando que se prefirió ese movimiento para evitar el riesgo de llegar a Guadalajara donde el grupo criminal pudiera llevar a cabo acciones más violentas.