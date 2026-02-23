Revelaron los detalles del operativo que hizo posible el asesinato de "El Mencho"

El Gobierno de México informó, en una conferencia de prensa, cómo se llevó a cabo el mega operativo que culminó en el asesinato del líder narco, "El Mencho".

En una conferencia de prensa del Gobierno de México, este lunes, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, dio los detalles del operativo que culminó en el asesinato de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, más conocido como "El Mencho".

Al comienzo de su discurso, el funcionario repasó el camino del capo narco más buscado de México y Estados Unidos. "Él se inició en el narcotráfico en la década de los '90. Desde esa fecha, comenzó a ser considerado como objetivo relevante y, luego, Estados Unidos lo agregó a su lista de los más buscados. En diciembre de 2024, el Gobierno de Estados Unidos ofreció 15 millones de dólares por información que llevara a su captura", relató Trevilla este lunes.

Luego, indicó cómo se llevó a cabo el operativo para capturar al líder narco. En un principio, las fuerzas comenzaron a realizar el seguimiento de la red de vínculos de "El Mencho" "hasta que se dieron las condiciones para planear su detención".

Nemesio Oseguera, el Mencho, es esposo de Rosalinda González y uno de los fugitivos más buscados por la DEA estadounidense. Nemesio Oseguera, el Mencho, es esposo de Rosalinda González y uno de los fugitivos más buscados por la DEA estadounidense. Día por día, así fue el operativo para detener a "El Mencho" "El 20 de febrero, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de "El Mencho", que la trasladó a una instalación de un poblado de Tapalpa, Jalisco. En ese lugar, se reunió con "El Mencho" esta pareja sentimental y el 21 de febrero se retira del inmueble y se obtuvo información de que "El Mencho" permanecía en ese lugar", narró el secretario de Defensa.

Ese mismo día, 21 de febrero, comenzó el plan de operación para atrapar al líder narco. Entonces, se organizó una fuerza operativa integrada por tres componentes. En principio, el funcionario señaló que uno de los componentes fue el terrestre, con personal de la fuerza especial conjunta. En segundo lugar, hubo una fuerza aeromóvil, constituida por 6 helicópteros que se dirigiría al área de operaciones “para conservar el secreto y, con ello, obtener la sorpresa”. Esta segunda fuerza no llegó a Jalisco, sino que se mantuvo en situación alerta en otros estados aledaños. El tercer componente fue la fuerza que constituyó el apoyo aéreo con aviones de la Fuerza Aérea Mexicanos.