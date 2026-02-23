Artemis II: el motivo por el que la NASA decidió retrasar una vez más la misión

La misión Artemis II podría posponer su lanzamiento tras detectarse problemas en el sistema del cohete y la nave Orión durante las pruebas finales.

El cohete SLS y la nave Orión forman parte del programa Artemis para el regreso humano a la Luna.

El programa Artemis volvió a enfrentar contratiempos técnicos que obligaron a la NASA a revisar el cohete y postergar el cronograma de la misión tripulada que orbitara la Luna.

Durante las últimas pruebas en el Centro Espacial Kennedy, los equipos detectaron una anomalía vinculada al flujo de helio en la etapa superior del cohete. Este gas es clave para mantener condiciones ambientales estables en los motores y para presurizar los tanques de hidrógeno y oxígeno líquidos que alimentan la propulsión.

Una falla crítica en el sistema del cohete Artemis El inconveniente surgió después de que se cargaran más de 2,6 millones de litros de combustible ultrafrío y se realizaran ensayos generales húmedos. Según la NASA, el helio no circuló correctamente durante las pruebas, lo que obligó a los operadores a aplicar un sistema alternativo para conservar la seguridad del vehículo.

Ante esta situación, se decidió trasladar el cohete SLS y la nave Orión al Edificio de Ensamble de Vehículos para identificar la causa exacta del problema y efectuar reparaciones. El recorrido hasta el hangar, de unos 6,4 kilómetros, se realizará a baja velocidad y demandará varias horas.

misión Artemis II Nasa Luna cohete Técnicos de la NASA trasladarán el sistema Artemis al edificio de ensamblaje para inspecciones. NASA El cronograma de Artemis podría moverse a abril El lanzamiento de Artemis II estaba previsto para el 6 de marzo, pero los técnicos advirtieron que la fecha podría reprogramarse. La NASA señaló que los preparativos realizados permiten mantener abierta una ventana de lanzamiento en abril, siempre que las evaluaciones técnicas y las reparaciones se completen a tiempo.