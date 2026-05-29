Rusia, imparable avance en Ucrania: toma cuatro localidades más en apenas horas

Rusia anuncia nuevos logros bélicos en Ucrania con la toma de cuatro localidades en Járkov y Dnipropetrovsk. El este ucranianos es prácticamente ruso.

Los soldados de Rusia dominan todo el este de Ucrania y siguen avanzando. Foto Dpa

rLas autoridades de Rusia han anunciado este viernes nuevos avances en el marco de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, en esta ocasión con la toma de cuatro localidades en las provincias de Járkov y Dnipropetrovsk.

"Las tropas de Rusia han liberado las localidades de Karaichnoye y Budarki, en Járkov, así como Novopidgorodne y Lisnoye, en Dnipropetrovsk", comunicaron. La acción sólo les llevó horas.

Según el Ministerio de Defensa ruso así sucedió y fue difundido en un breve mensaje publicado en redes sociales, sin que el Gobierno de Ucrania se haya pronunciado sobre la situación en el terreno.

Rusia y sus avances en Ucrania Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, especialmente en el este.

Las tropas rusas siguen ganando terreno en Ucrania. Foto: Dpa. En Ucrania, las tropas de Rusia ganan terreno en el este. Foto: Dpa DPA