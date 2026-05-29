Rusia, imparable avance en Ucrania: toma cuatro localidades más en apenas horas
Rusia anuncia nuevos logros bélicos en Ucrania con la toma de cuatro localidades en Járkov y Dnipropetrovsk. El este ucranianos es prácticamente ruso.
rLas autoridades de Rusia han anunciado este viernes nuevos avances en el marco de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, en esta ocasión con la toma de cuatro localidades en las provincias de Járkov y Dnipropetrovsk.
"Las tropas de Rusia han liberado las localidades de Karaichnoye y Budarki, en Járkov, así como Novopidgorodne y Lisnoye, en Dnipropetrovsk", comunicaron. La acción sólo les llevó horas.
Según el Ministerio de Defensa ruso así sucedió y fue difundido en un breve mensaje publicado en redes sociales, sin que el Gobierno de Ucrania se haya pronunciado sobre la situación en el terreno.
Rusia y sus avances en Ucrania
Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, especialmente en el este.
Rusia anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea. Dpa