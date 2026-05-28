Casi 500.000 soldados rusos han muerto en la guerra de Ucrania, según los servicios de inteligencia británicos

Casi 500.000 soldados rusos han muerto desde que Moscú lanzara su invasión a gran escala de Ucrania en 2022, según la mayor agencia de inteligencia de Reino Unido.

Las cifras fueron reveladas por Anne Keast-Butler, directora del Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno británico (GCHQ, por sus siglas en inglés), en su discurso tras asumir el cargo.

Tanto Kyiv como Moscú publican regularmente estimaciones de las bajas del bando contrario, pero se han mostrado reacios a detallar las propias.

Sin embargo, en febrero, el presidente Volodymyr Zelensky afirmó que Ucrania había perdido 55.000 soldados desde 2022.

El servicio ruso de la BBC contabiliza las bajas rusas en la guerra, junto con el medio independiente Mediazona y un grupo de voluntarios desde febrero de 2022.

Se mantiene una lista de personas identificadas cuyas muertes hemos podido confirmar mediante informes oficiales, periódicos, redes sociales y monumentos conmemorativos y tumbas.

Hasta ahora, la BBC ha podido confirmar los nombres de 223.539 soldados y oficiales fallecidos mientras luchaban en el bando ruso en Ucrania.

Se cree que el número real de víctimas es mucho mayor, y los expertos militares a los que hemos consultado estiman que nuestro análisis de cementerios, monumentos conmemorativos y obituarios podría representar entre el 45% y el 65% del total.

PA Media Anne Keast-Butler asumió las riendas del Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno británico (GCHQ).

Acusaciones contra Rusia

En su discurso desde Bletchley Park, la instalación militar donde se descifraban los códigos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, Keast-Butler señaló a Rusia por "atacar infraestructuras críticas, procesos democráticos, cadenas de suministro y la confianza pública".

El Kremlin niega las acusaciones.

Keast-Butler también advirtió que Rusia y China hacen grandes inversiones en el espacio, tanto con fines pacíficos como militares.

Dijo que el GCHQ se enfoca en repeler los ciberataques y contrarrestar lo que ella denominó "sabotajes imprudentes e intentos de asesinato".

"Ante tal agresión y caos, el GCHQ trabaja sin descanso con socios de inteligencia y defensa para debilitar y reducir la amenaza rusa", dijo.

El Kremlin, que niega estas acusaciones, ha sido señalado como responsable del asesinato del exoficial del KGB Alexander Litvinenko, luego de que fuera envenenado con polonio radiactivo en su té en un hotel de Londres en 2006.

Las autoridades rusas también fueron responsabilizadas del intento de asesinato de un exoficial de inteligencia militar ruso, Sergei Skripal, en Salisbury en 2018, después de que se untara el letal agente nervioso Novichok en el pomo de la puerta de su casa.

Más recientemente, desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia y el apoyo continuo del Reino Unido a Ucrania, se ha acusado a Moscú de librar una "guerra híbrida" contra los países occidentales.

En su discurso, la directora del GCHQ añadió: "Mientras nos mantenemos firmes en nuestro apoyo a Ucrania, Putin está retrocediendo en el campo de batalla".

Cientos de buques de la denominada "flota fantasma" rusa entraron en aguas británicas desde que el primer ministro amenazara con interceptarlos a principios de este año, según sugiere un análisis de BBC Verify.

EPA Dos militares rusos inspeccionan la región de Donetsk, Ucrania.

La capacidad de China

China es ahora una superpotencia científica y tecnológica, afirmó Keast-Butler, con capacidades sofisticadas "en sus agencias de inteligencia, cibernéticas y militares".

Sobre el avance de la tecnología de la inteligencia artificial en todo el mundo, advirtió de que el margen de maniobra para que Reino Unido y sus aliados se mantengan por delante de sus rivales se está reduciendo.

"El suelo bajo nuestros pies está cambiando y cambiando rápidamente", afirmó.

"La ciberseguridad es una prioridad fundamental para todas las empresas. Nuestros expertos están proporcionando niveles sin precedentes de asesoramiento y orientación, pero necesitamos que las empresas tomen medidas inmediatas", precisó.

"No sólo para proteger los medios de vida y a los clientes, sino para la defensa en primera línea de nuestra nación y nuestra economía".

Keast-Butler considera que la colaboración con la industria tecnológica, el mundo académico e incluso el público es clave para mantenerse al día sobre los avances en ciberseguridad.

Getty Images La BBC ha podido confirmar los nombres de 223.539 soldados y oficiales fallecidos del bando ruso en Ucrania.

Las tareas del GCHQ

El GCHQ dedica gran parte de su tiempo a combatir redes delictivas organizadas empeñadas en atacar a empresas británicas vulnerables con ataques de phishing (estafas digitales) y ransomware (secuestro de datos).

Keast-Butler instó a todos a velar por su propia ciberseguridad "desde las salas de juntas hasta los salones".

"En casa, eso significa tomar medidas importantes ahora mismo para cambiar las contraseñas por claves de acceso, y para la sociedad en general, significa integrar la seguridad en las nuevas tecnologías, proteger las cadenas de suministro y hacer que la ciberseguridad sea diez veces más urgente", añadió.

El GCHQ es la mayor de las tres agencias de espionaje del Reino Unido, junto con el Servicio de Seguridad (MI5) y el Servicio Secreto de Inteligencia (MI6).

Con sede en Cheltenham y ubicado en un enorme edificio circular conocido como "el Donut", el GCHQ se centra en la ciberseguridad y la inteligencia de señales.

Dado su enfoque en la tecnología de vanguardia, consume la mayor parte del presupuesto nacional de inteligencia.

Reportería adicional de Olga Ivshina, del servicio ruso de la BBC.

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FUENTE: BBC