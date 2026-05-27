Allanaron la sede del partido de Pedro Sánchez: investigan al PSOE por obstrucción judicial y corrupción

La Policía española se presentó este miércoles en la sede del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) , actualmente en el poder en España , para buscar documentación vinculada a una investigación judicial por presuntas maniobras destinadas a entorpecer causas abiertas contra dirigentes del partido y miembros del gobierno de Pedro Sánchez .

La medida fue confirmada por la Audiencia Nacional en Madrid y forma parte de un expediente que incluye acusaciones de corrupción en banda organizada, violación del secreto de instrucción, incitación al falso testimonio, falsificación de documentos comerciales, tráfico de influencias y atentado contra las instituciones del Estado.

La investigación apunta especialmente contra Santos Cerdán, ex secretario del PSOE, además de otros dirigentes partidarios, abogados, un empresario y un policía. Es la primera vez que el nombre de Cerdán aparece vinculado directamente en este expediente judicial.

El exdirigente socialista rechaza cualquier acusación de malversación y niega haber cometido irregularidades. Sin embargo, ya era objeto de una investigación independiente relacionada con presuntos hechos de corrupción.

Pedro Sánchez se refirió al caso durante una actividad oficial en Roma y sostuvo que el PSOE actuará “con la misma firmeza” frente a cualquier nueva conducta indebida que pudiera comprobarse dentro del partido.

Investigación sobre Zapatero

La tensión política aumentó luego de que la Audiencia Nacional anunciara la semana pasada una investigación sobre el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, aliado político de Sánchez, por presunto tráfico de influencias y lavado de dinero.

Zapatero, que gobernó España entre 2004 y 2011, rechaza las acusaciones y recibió el respaldo público del actual jefe del Ejecutivo español. Sánchez reafirmó este miércoles su apoyo a su antecesor y pidió respeto por la presunción de inocencia.

expresidente españa El expresidente de España acusado de tráfico de influencias y lavado de dinero fue respaldado por Pedro Sánchez. Captura de Pantalla

El caso se relaciona con el rescate financiero de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de covid-19. Según las sospechas judiciales, Zapatero habría influido a cambio de dinero en la aprobación de una ayuda estatal de 53 millones de euros para la compañía aérea.

“Desde luego, toda la colaboración con la justicia”, expresó Sánchez al referirse al avance de la causa judicial, aunque insistió también en el respeto hacia el exmandatario socialista.

El presidente español afirmó además que conoció por la prensa parte de los detalles del sumario judicial, un documento de unas 4.000 páginas que reúne información sobre el caso.

Joyas, relojes y nuevas sospechas

Entre los elementos más llamativos incorporados al expediente judicial figura el hallazgo de numerosas joyas y relojes de lujo en una caja fuerte atribuida a Zapatero. El valor total de esos bienes no fue precisado oficialmente.

El entorno del expresidente sostuvo que esos objetos corresponden a herencias familiares y negó que tengan relación con actividades ilícitas o pagos vinculados al rescate de Plus Ultra.

A las investigaciones que afectan al entorno del PSOE se suman además sospechas de corrupción que alcanzan al hermano de Pedro Sánchez, a su pareja y a dos de sus secretarios, en distintos expedientes judiciales abiertos en España.

El avance de estas causas incrementó la presión política sobre el gobierno socialista y alimentó los reclamos de la oposición para adelantar las elecciones generales. Pese a ese escenario político complejo, Sánchez reiteró que tiene previsto completar su mandato hasta 2027 y descartó por el momento la posibilidad de adelantar elecciones.

La crisis representa uno de los momentos de mayor tensión institucional para el PSOE desde el inicio de la actual gestión y mantiene bajo fuerte presión al gobierno español mientras avanzan las investigaciones judiciales.