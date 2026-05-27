Nueva escalada en Medio Oriente: la Casa Blanca negó el acuerdo revelado por Irán

La Casa Blanca afirmó este miércoles que el presunto borrador de un acuerdo con Irán revelado por los medios estatales iraníes es falso y una "completa invención". El supuesto memorando de entendimiento incluía la retirada de las fuerzas de los Estados Unidos de las proximidades de Irán y el levantamiento del bloqueo en el Estrecho de Ormuz y los puertos iraníes , siguiendo el informe de los medios iraníes.

“Este informe de los medios controlados por Irán no es cierto, y el memorando de entendimiento que han ‘difundido’ es una completa invención. Nadie debería creer lo que publican los medios estatales iraníes. LOS HECHOS IMPORTAN”, decretó la Casa Blanca a través de su cuenta de Respuesta Rápida en X.

La respuesta de la Casa Blanca desmintiendo el memorando de entendimiento con Irán presentado en los medios iraníes.

Por otro lado, el Secretario de Estado Marco Rubio expresó este lunes durante una visita a la India que “o bien tendremos un buen acuerdo, o tendremos que abordar la situación de otra manera”.

Según la cadena estatal iraní, ese texto de una página calificado de falso por la Casa Blanca es "preliminar" y esboza "el memorando de entendimiento" entre los dos rivales para poner fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero con la ofensiva estadounidense e israelí.

De acuerdo con la CNN, algunos de los puntos descriptos en el preacuerdo tienen puntos en común con lo que algunos funcionarios estadounidenses revelaron con respecto al documento final que se encuentra en proceso. Siguiendo a las mismas autoridades, el presidente Trump estaría dispuesto a finalizar el bloqueo en la medida en que Irán permita la libre circulación de buques comerciales a lo largo del Estrecho de Ormuz.

“Tal como ha afirmado el presidente Trump, las negociaciones avanzan por buen camino y él ha dejado claras sus líneas rojas. El presidente Trump solo cerrará un acuerdo que sea beneficioso para el pueblo estadounidense, el cual debe garantizar que Irán nunca pueda poseer un arma nuclear”, estableció la portavoz de la Casa Blanca Olivia Wales, en respuesta al informe de la televisión estatal iraní.

El rol del Estrecho de Ormuz en la negociación

Según el informe presentado por la televisión estatal IRIB, controlada por la línea dura del régimen, “Irán se ha comprometido a restablecer el número de buques comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz a los niveles anteriores a la guerra en un plazo de un mes”.

No obstante, la emisora también sostuvo que la gestión y las rutas del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz serán monitoreadas por Irán en cooperación con Omán, dejando a los buques militares fuera del acuerdo.

Las condiciones que pone Irán para avanzar

El informe señaló que el acuerdo aún no fue cerrado y que Irán no avanzará sin una “verificación tangible”. Según trascendió, las negociaciones atraviesan una etapa de revisión del borrador, con ambas partes ajustando los términos del texto.

Además, el documento indica que, si se alcanza un entendimiento definitivo dentro de los próximos 60 días, el memorando será elevado al Consejo de Seguridad de la ONU para su aprobación como resolución vinculante.

El memorando, que funciona como una hoja de ruta para futuras negociaciones sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones, cuenta con la mediación de Pakistán.