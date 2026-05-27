Locura en Nueva York: advierten que habrá caos entre fanáticos de la NBA y los hinchas del Mundial 2026

Entre quienes conocen el ambiente del básquet y la NBA, se sabe que los fanáticos de los Knicks de Nueva York son particulares. Hinchas que se descontrolan en cada partido, copan calles y arman descontrol en las principales avenidas. Ahora, con la clasificación a las Finales de la NBA por primera vez desde 1999, la ciudad vive días de euforia, a la espera del Mundial 2026 y con un dato llamativo: incluso se reportó que el crimen bajó durante los partidos.

En las últimas horas se viralizaron varios videos de hinchas subidos a techos, postes de luz y hasta estructuras cercanas al Madison Square Garden, donde el equipo neoyorquino hace de local, tras la victoria ante Cleveland Cavaliers y el pase a las Finales de la NBA.

Una serie que ahora podría solaparse con el inicio del Mundial en Estados Unidos y que sumaría un nuevo condimento por la forma en la que los fanáticos de los Knicks viven cada partido.

Aunque todavía no se conoce el rival de los Knicks, que saldrá del cruce entre Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs, el escenario que genera preocupación es un hipotético sexto partido de las Finales de la NBA. Ese encuentro podría coincidir con uno de los partidos más convocantes de la primera fase del Mundial 2026: Francia vs. Senegal, por el Grupo I, en el MetLife Stadium y donde los Knicks, podrían tener chances de ser campeón.

El problema central estaría en la logística. Penn Station, una de las estaciones más importantes de Nueva York y punto clave para llegar tanto al Madison Square Garden como al estadio ubicado en Nueva Jersey, podría quedar desbordada por la presencia simultánea de fanáticos de la NBA y del Mundial.

Descontrol hinchas NBA Nueva York 2

Según reportaron medios locales, las autoridades de transporte planean restringir el acceso a Penn Station en las horas previas al partido mundialista para quienes tengan entrada, una medida que busca ordenar el traslado hacia el MetLife Stadium. Sin embargo, si los Knicks también juegan esa misma noche, el movimiento de personas podría transformar la zona en un verdadero caos.

Por eso, en caso de que la serie se estire, la ciudad podría verse aún más alborotada: por un lado, miles de hinchas de los Knicks celebrando el regreso del equipo a las Finales después de 27 años; por el otro, fanáticos de Francia, Senegal y del Mundial llegando a una de las sedes más importantes del torneo. Los Knicks, además, no son campeones de la NBA desde 1973.

La baja del crimen gracias a los Knicks

En medio de esta locura que vive Nueva York, también apareció un dato llamativo. La Policía de Nueva York, conocida como NYPD por sus siglas en inglés, reportó que durante los partidos de los Knicks el crimen bajó de manera considerable en la ciudad.

Según los datos difundidos, en los 11 partidos que el equipo disputó en la ciudad durante los playoffs, desde la primera ronda hasta las finales de conferencia, los delitos descendieron hasta un 78% durante las horas de juego.

Descontrol hinchas NBA Nueva York

De todas formas, la misma fuerza policial ya había tomado medidas en la previa del último encuentro ante Cleveland Cavaliers para intentar prevenir nuevos desbordes. Pese al operativo, las celebraciones se multiplicaron en las calles y volvieron a verse escenas de descontrol, entre ellas una persona “surfeando” sobre una valla en medio de la multitud.