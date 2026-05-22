Una aerolínea anunció vuelos directos entre una ciudad sudamericana y Nueva York: cuándo estarán disponibles

Los sudamericanos que deseen viajar a Nueva York , una de las ciudades más convocantes de Estados Unidos, tendrán un vuelo directo desde uno de los puntos estratégicos de la región. Conocé todo sobre la nueva ruta aérea que planea conectar a Sudamérica con la popular ciudad norteamericana.

En las últimas horas, la aerolínea brasileña GOL Líneas Aéreas anunció que falta menos para que comience a operar la ruta directa entre Río de Janeiro /RIOgaleão (GIG) y Nueva York (JFK). Se trata de una de las apuestas de la compañía, para que los pasajeros brasileños puedan disfrutar de la ciudad que nunca duerme sin escalas desde Rio.

Asimismo, los argentinos que tengan planeado hacer un viaje distinto, podrán hacer una escala en Rio de Janeiro y disfrutar de sus playas antes de llegar a Nueva York.

La compañía informó que las operaciones directas entre ambas ciudades se inaugurarán el 8 de julio de 2026, durante la temporada alta de invierno en Brasil. En esa primera etapa, la ruta también contará con tres frecuencias por semana, con salidas desde RIOgaleão, hub internacional de la empresa.

Asimismo, la compañía anunció el inicio de la venta de pasajes para la ruta sin escalas entre Río de Janeiro/RIOgaleão (GIG) y Nueva York (JFK) para la temporada 2027. La operación tendrá tres frecuencias de ida y vuelta por semana a partir del 28 de marzo de 2027.

El esquema de horarios prevé salidas desde Río de Janeiro los miércoles, viernes y domingos a las 21:55, con llegada a Nueva York a las 6:55 del día siguiente. Los vuelos de regreso partirán desde la ciudad estadounidense los lunes, jueves y sábados a las 23:00 y aterrizarán en Río de Janeiro a las 9:55.

La conexión unirá el Aeropuerto Internacional Antônio Carlos Jobim con el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy sin escalas. Con esta operación, la aerolínea busca reforzar su estrategia de expansión internacional y ampliar las opciones para clientes del continente, tanto para viajes vinculados con turismo como con negocios. El servicio también podrá integrarse con conexiones hacia otras regiones y países.