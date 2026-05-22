Ya se registran cortes del suministro de GNC en las estaciones de servicio de Mendoza

La llegada de las bajas temperaturas ya empezó a sentirse en las estaciones de servicio de Mendoza . Algunas bocas de expendio de GNC comenzaron a registrar restricciones y cortes en el suministro debido al incremento del consumo residencial de gas durante los días más fríos. La medida busca priorizar el abastecimiento en los hogares, especialmente en jornadas donde la calefacción dispara la demanda.

Desde la Asociación Mendocina de Expendedores de Nafta y Afines (AMENA) confirmaron que actualmente hay alrededor de 10 estaciones afectadas en toda la provincia. Según explicó a MDZ Octavio Garrigós, gerente de la entidad, esas estaciones representan cerca del 10% del total de bocas de expendio de GNC mendocinas.

“Hay aproximadamente 10 estaciones de GNC que tienen contrato interrumpible que están con cortes. Esto es un 10% aproximadamente del total de estaciones de GNC de la provincia. Esas 10 son de toda la provincia: dos de zona Sur, dos del Valle de Uco y las otras seis del Gran Mendoza ”, detalló Garrigós.

En Mendoza, cerca del 10% de las estaciones de GNC registran restricciones por la mayor demanda de gas en viviendas.

El dirigente explicó que la decisión de restringir o directamente cortar la venta de GNC no depende de las estaciones. La medida es definida por el Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Energía, y luego es ejecutada mediante instrucciones del ENARGAS, el organismo regulador del servicio de gas.

Según indicó Garrigós, este tipo de restricciones comienza a aplicarse cada vez que el frío incrementa el consumo domiciliario. En esos escenarios, primero se reduce el abastecimiento a industrias y a estaciones con contratos interrumpibles, con el objetivo de asegurar que no falte gas en las viviendas.

Las estaciones alcanzadas por estas limitaciones operan bajo una modalidad especial de suministro conocida como contrato interrumpible. Eso significa que reciben gas de acuerdo con la demanda disponible, pero el servicio puede ser suspendido cuando el consumo residencial sube de manera considerable, como ocurre durante las olas polares o jornadas de muy bajas temperaturas.

En paralelo, otras estaciones de servicio aseguraron que todavía no sufrieron cortes directos del suministro, aunque sí comenzaron a trabajar bajo un sistema de autorización previa. Una estación consultada explicó que actualmente deben informar a Ecogas cuánto GNC estiman consumir para que el abastecimiento sea aprobado.

“No hemos tenido cortes del suministro del GNC nosotros. Lo que sí estamos nominando a Ecogas el consumo que vamos a realizar para que ellos lo autoricen. Esta práctica comenzó en 2024”, señalaron desde una estación mendocina consultada por este medio.