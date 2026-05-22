Sube el combustible: Banco Nación mantiene un reintegro clave para pagar menos nafta

El gasto en combustible volvió a ocupar un lugar central en el presupuesto de muchos automovilistas. En medio de nuevas actualizaciones impositivas y con los surtidores bajo seguimiento, una promoción del Banco Nación aparece como una alternativa concreta para reducir el impacto de cada carga durante los últimos días de mayo.

La medida oficial que actualizó parcialmente los impuestos sobre naftas y gasoil comenzó a regir el 1 de mayo y quedó formalizada mediante el Decreto 302/2026. El ajuste no se aplicó de manera completa, ya que una parte de los incrementos pendientes fue postergada hasta junio. Aun así, el movimiento volvió a poner presión sobre los precios finales y reactivó la búsqueda de descuentos.

En ese escenario, el Banco Nación mantiene activa una promoción que permite obtener un reintegro del 20% en estaciones de servicio adheridas. El beneficio funciona todos los viernes y tiene un tope de devolución de hasta $10.000 por cliente por mes. La vigencia se extiende hasta el 31 de mayo de 2026.

Para acceder al descuento no alcanza con pagar con cualquier medio. La operación debe realizarse de manera presencial a través de MODO BNA+, con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el Banco Nación . El reintegro no aplica si el pago se hace con saldo en cuenta ni mediante códigos QR generados desde otras billeteras digitales.

La promoción alcanza a estaciones adheridas de distintas marcas, entre ellas YPF, Shell, Axion, Gulf y Dapsa. De todos modos, la recomendación para los usuarios es verificar antes de cargar, ya que la disponibilidad puede depender del comercio específico y de las condiciones vigentes en cada punto de venta.

El reintegro se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra en la cuenta asociada a la plataforma. Por eso, aunque el ahorro se calcula al momento del consumo, el dinero no se descuenta necesariamente en el acto. Es un dato importante para quienes organizan sus gastos mensuales y buscan aprovechar el beneficio sin confundirlo con una rebaja directa en el surtidor.

Por qué vuelve a ganar peso este descuento

El precio de los combustibles tiene un efecto que va más allá del uso particular del auto. Incide en la logística, el transporte de mercadería, los servicios y la actividad productiva. Cada modificación en los surtidores puede trasladarse, con mayor o menor velocidad, a otros costos de la economía cotidiana.

En mayo, el Gobierno aplicó una actualización parcial de los impuestos que gravan la nafta y el gasoil. Para las naftas, el incremento previsto en el impuesto principal fue de $10,398 por litro, más $0,637 correspondientes al tributo vinculado al dióxido de carbono. En el caso del gasoil, la suba incluyó $9,269 por litro en el impuesto principal, además de otros componentes diferenciales y ambientales.

Con ese telón de fondo, los descuentos bancarios se transforman en una herramienta de planificación para los consumidores. En el caso del Banco Nación, el beneficio todavía puede aprovecharse durante los viernes restantes de mayo, siempre que se cumplan las condiciones de pago y que la estación elegida figure entre los comercios adheridos.