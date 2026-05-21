Banco Nación ofrece reintegros y cuotas sin interés: cómo aprovecharlos

Con la agenda de promociones cada vez más cargada, Banco Nación vuelve a aparecer entre las opciones más buscadas por quienes intentan ordenar consumos y estirar el presupuesto. Este jueves 21 de mayo, la entidad mantiene beneficios junto a MODO en distintos rubros, con reintegros, descuentos y financiación sin interés.

La propuesta se enmarca dentro de Semana Nación, el esquema de beneficios que el banco mantiene vigente para clientes con tarjetas de crédito o débito emitidas por la entidad. Para acceder, el requisito central es tener esos medios de pago vinculados a BNA+ MODO y abonar en los comercios adheridos. Según la información oficial, el programa general está activo hasta el 31 de mayo y alcanza a locales de todo el país.

Uno de los focos de mayor interés está en las compras de consumo cotidiano. En Mayorista Nini, Banco Nación ofrece los jueves un 20% de reintegro, con un tope de $20.000 por mes. La promoción, según la página de Semana Nación, se extiende hasta el 30 de junio de 2026, por lo que supera el calendario original de mayo.

También se mantiene el beneficio para jubilados que cobran sus haberes a través del Banco Nación. En ese caso, pueden acceder a un 5% de reintegro en cadenas como Carrefour, Disco, Vea, Chango Más y Coto. La devolución es de hasta $5.000 semanales, con un máximo mensual de $20.000, de lunes a viernes, pagando mediante BNA+ MODO.

La financiación para escapadas y vacaciones aparece como otro de los puntos fuertes. Banco Nación sostiene opciones para comprar viajes nacionales a través de Tienda BNA Viajes, con 6 cuotas sin interés. Además, hay planes de 3, 6 y 12 cuotas sin interés en rubros vinculados al turismo, como hoteles, agencias, alquiler de autos, productos regionales y pasajes nacionales.

viajes con descuentos

El esquema también incluye 3 cuotas sin interés en Despegar y Aerolíneas Argentinas. Para destinos de invierno, se destaca la financiación en Las Leñas, con 12 cuotas sin interés exclusiva para tarjetas Mastercard. La medida llega en la previa de la temporada alta de nieve, un momento en el que muchas familias empiezan a definir reservas y traslados.

Gastronomía, ópticas, neumáticos y Tienda BNA+

En gastronomía, la Ruta Gourmet continúa con un 25% de descuento todos los días, con un tope de $10.000 por compra y un máximo de cinco transacciones por tarjeta al mes. La promoción está vigente hasta el 31 de mayo y aplica en comercios adheridos.

Las ópticas también tienen un beneficio específico para los jueves: 10% de descuento, sin tope de reintegro, y hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito mediante BNA+ MODO. En el rubro automotor, Pirelli ofrece 3, 6 y 12 cuotas sin interés hasta el 31 de mayo, mientras que la nota original también menciona alternativas en Bridgestone, Goodyear y Rosmi.

La propuesta se completa con financiación dentro de Tienda BNA+, donde aparecen 12 cuotas sin interés para tarjetas Internacional y Gold, 18 cuotas para Black, Signature y Platinum, 15 cuotas en productos de eficiencia energética, 24 cuotas en motos 0 km y hasta 48 cuotas con la opción Préstamo Nación. En todos los casos, conviene revisar comercios adheridos, topes y vigencias antes de comprar.