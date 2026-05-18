Banco Nación: promociones imperdibles para ahorrar en supermercados y nafta

En semanas en las que cada compra exige mirar precios, medios de pago y topes de reintegro, el Banco Nación volvió a ordenar su agenda de beneficios con una propuesta enfocada en el consumo cotidiano. La campaña Semana Nación mantiene descuentos, cuotas sin interés y promociones con MODO para clientes de la entidad.

El programa está vigente hasta el 31 de mayo y reúne beneficios en comercios adheridos de todo el país. La propuesta combina reintegros en supermercados, financiación en rubros sensibles para el bolsillo y promociones específicas para quienes pagan desde BNA+ con MODO, una modalidad que se volvió clave para acceder a buena parte de los descuentos.

El rubro más buscado vuelve a ser alimentos. Según la información oficial del Banco Nación, los supermercados y mayoristas adheridos cuentan con un 30% de ahorro los miércoles , en un pago, mediante MODO BNA+ y con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el BNA. El tope informado es de $12.000 por cliente por semana , con acreditación posterior del beneficio. En el caso de ChangoMás, la promoción oficial vigente hasta el 31 de mayo también marca un 30% de descuento los miércoles , con el mismo tope semanal por cliente y por rubro.

La letra chica importa. Cada promoción puede variar por cadena, medio de pago y comercio adherido, por lo que la recomendación es revisar las condiciones antes de comprar. Algunas publicaciones recientes también mencionan beneficios específicos en cadenas como Coto, Día, Disco, Vea y Jumbo, además de mayoristas, aunque la condición final depende de la vigencia de cada convenio y del canal de pago utilizado.

Cuotas, salud y compras grandes

La agenda de beneficios no se limita al changuito del supermercado. En farmacias adheridas, el Banco Nación informa hasta 3 cuotas sin interés los lunes, con pagos realizados exclusivamente desde MODO BNA+ y tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por la entidad. Para ópticas, el esquema vigente contempla 10% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés los jueves, también bajo la modalidad MODO BNA+ en comercios adheridos.

La financiación aparece como otro punto fuerte. Tienda BNA+ mantiene promociones de hasta 18 cuotas sin interés en categorías como tecnología, electrodomésticos, hogar, deporte, movilidad, salud, belleza y moda. Además, las cuentas del banco suman beneficios diferenciados: Cuenta Nación Estilo incluye 30% en supermercados los miércoles y hasta 12 cuotas en Tienda BNA+, mientras que Cuenta Nación Insignia eleva la financiación de Tienda BNA+ hasta 18 cuotas.

Combustibles, viajes y gastronomía

Los combustibles también forman parte del paquete de descuentos. En la web de Cuenta Nación, el banco menciona beneficios de hasta 25% en ese rubro, una categoría especialmente seguida por quienes buscan ordenar gastos fijos de la semana. En paralelo, relevamientos recientes sobre las promociones de mayo detallan reintegros los viernes en estaciones como YPF, Axion, Shell, Dapsa y Gulf, con topes mensuales que conviene verificar antes de cargar.

El turismo, la gastronomía y los consumos de ocio completan la oferta. Entre los beneficios difundidos aparecen cuotas sin interés para vuelos nacionales, agencias, hoteles y alquiler de autos, además de descuentos en locales gastronómicos adheridos y financiación para librerías, jugueterías, neumáticos y bienes durables. La lógica de Semana Nación es simple: distribuir las promociones por rubro y por día para que el cliente pueda planificar sus compras sin depender de eventos puntuales como Hot Sale o Cyber Monday.