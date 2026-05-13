Banco Nación y MODO activan descuentos clave este miércoles 13 de Hot Sale

El último día del Hot Sale llega con una batería de beneficios para los clientes del Banco Nación . Este miércoles 13 de mayo, la entidad mantiene promociones junto a MODO en distintos rubros, con reintegros, descuentos y financiación para compras online, consumos presenciales y operaciones dentro de sus plataformas digitales.

La condición central para acceder a las promociones es operar con tarjetas Visa o Mastercard emitidas por el Banco Nación y pagar desde BNA+ MODO, según el beneficio correspondiente. El esquema forma parte de Semana Nación, el programa de descuentos vigente hasta el 31 de mayo, y se suma a la campaña especial por Hot Sale y Hot Week.

Uno de los beneficios destacados para este miércoles aparece en supermercados y mayoristas. Banco Nación ofrece 30% de ahorro con tarjetas de crédito Visa y Mastercard, mediante pagos exclusivos con MODO BNA+ y QR, con un tope de reintegro de hasta $12.000 por cliente por semana. En el caso de Chango Más, el banco informa que la promoción rige los miércoles hasta el 31 de mayo.

También continúa el beneficio para jubilados que cobran sus haberes a través del Banco Nación. En ese caso, el reintegro es del 5% en cadenas como Carrefour, Disco, Vea, Chango Más y Coto, con un límite semanal de $5.000 y un tope mensual de $20.000. La promoción aplica de lunes a viernes con BNA+ MODO.

Hot Sale, tienda online y financiación

La mayor actualización aparece en el bloque vinculado al Hot Sale. Banco Nación informó que, entre el 11 y el 17 de mayo, Tienda BNA+ ofrece productos en hasta 24 cuotas sin interés. Además, quienes cobren el sueldo en la entidad pueden acceder a un 20% de reintegro, con tope de $15.000 durante la vigencia de la promoción.

La campaña incluye electro y tecnología, indumentaria y calzado, muebles, hogar y decoración, salud y belleza, deportes, fitness, herramientas y construcción. En paralelo, MODO mantiene promociones específicas del Hot Sale con 20% de reintegro en electro y tecnología, con tope de $30.000 por banco y por promoción; y 20% en indumentaria, farmacias online y perfumerías, con topes de $15.000 según el rubro.

Viajes, gastronomía, autos y otros rubros

El turismo también tiene su capítulo propio. En BNA Viajes, el banco comunicó 9 cuotas sin interés y 10% de reintegro, con un tope de devolución de $10.000 por cliente. La oferta convive con otros beneficios de financiación para vuelos, hoteles, alquiler de autos, agencias de viaje, productos regionales y pasajes nacionales en comercios adheridos.

Para consumos gastronómicos, Ruta Gourmet conserva un 25% de descuento todos los días, con tope de $10.000 por compra y un máximo de cinco transacciones mensuales por tarjeta. El programa figura vigente hasta el 31 de mayo y alcanza a locales adheridos. También siguen activos beneficios en bienes durables, con hasta 20 cuotas sin interés en comercios seleccionados, además de promociones en Duty Free Puerto Iguazú y financiación para neumáticos en marcas como Pirelli, Bridgestone y Goodyear.