Ante la suba de combustible: Banco Nación activa un ahorro clave para cargar nafta todos los viernes de mayo

En un mes en el que cada carga de combustible pesa más en el bolsillo, el Banco Nación mantiene activo uno de los beneficios más buscados por quienes usan el auto a diario. La promoción permite acceder a un reintegro del 20% en estaciones de servicio adheridas, aunque con condiciones específicas para no perder el descuento.

La propuesta rige únicamente los días viernes y estará disponible hasta el 31 de mayo de 2026. Según la información oficial del Banco Nación, el beneficio aplica para consumos realizados con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad, siempre que el pago se haga desde MODO BNA+. La devolución tiene un tope de $10.000 por cliente y por mes calendario.

El dato no es menor: no alcanza con presentar la tarjeta en la estación de servicio ni con pagar desde cualquier billetera virtual. Para acceder al reintegro, el usuario debe abrir la aplicación BNA+, escanear el código QR de MODO y seleccionar como medio de pago una tarjeta de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación . La promoción no aplica para pagos con saldo en cuenta ni para operaciones realizadas desde QR generados por otras billeteras.

Las estaciones adheridas incluyen a algunas de las principales marcas del país. En el sitio de Semana Nación figuran YPF, Shell, AXION, Gulf y Dapsa como comercios participantes, lo que amplía el alcance del beneficio para usuarios de distintas provincias. La promoción es presencial y está orientada a cargas en estaciones de servicio adheridas.

El reintegro se calcula sobre el consumo realizado hasta alcanzar el máximo mensual permitido. En términos prácticos, para aprovechar el tope completo de $10.000, el cliente debe realizar consumos por $50.000 dentro del período habilitado, ya que el beneficio cubre el 20% del gasto. Ese cálculo fue destacado también por medios que actualizaron la información sobre la promoción durante esta semana.

La letra chica del reintegro

El límite del beneficio se toma por cliente, considerando el CUIT. Esto significa que, aunque se utilice más de una tarjeta o más de un medio de pago participante, el reintegro se acumula hasta llegar al tope mensual de $10.000. La acreditación puede realizarse dentro de los 30 días posteriores a la transacción, en la cuenta monetaria asociada a BNA+ de la persona que hizo la compra.

En el caso de compras hechas por adicionales de una tarjeta, las bases indican que esas personas deben contar con una cuenta monetaria en el Banco Nación para recibir la devolución. También se aclara que el BNA no se responsabiliza por la calidad de los productos adquiridos en las estaciones de servicio.

Con aumentos y variaciones constantes en los gastos cotidianos, las promociones bancarias volvieron a ocupar un lugar central en la planificación de los consumidores. En este caso, el beneficio del Banco Nación aparece como una alternativa concreta para quienes cargan nafta o gasoil los viernes y pueden cumplir con la modalidad de pago exigida: usar MODO desde BNA+ y seleccionar una tarjeta de crédito participante.