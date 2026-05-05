Banco Nación vuelve a emitir deuda en el mercado local y sale a captar hasta US$1.500 millones: cómo participar

Banco Nación lanza para inversores tres instrumentos en pesos, dólares y UVA para financiar crédito a PyMEs, familias y exportadores.

El Banco Nación anunció que vuelve al mercado de capitales local con la emisión de Títulos de Deuda, operación que con lo que busca diversificar su fondeo, ampliar las alternativas de inversión para sus clientes, como ahorristas, y reforzar su capacidad de crédito hacia la economía real.

Esta colocación representa la primera operación de este tipo en más de tres décadas. Al mismo tiempo, fortalece la capacidad prestable de la entidad para llegar a más argentinos: más PyMEs que quieren crecer, más familias que sueñan con su casa propia y más productores que necesitan financiamiento para expandirse.

"Los fondos que se recauden se destinarán directamente a fortalecer el crédito en la economía real: MiPyMEs que podrán ampliar su capacidad productiva, familias que accederán a financiamiento para su vivienda, exportadores que contarán con respaldo para crecer en mercados externos y economías regionales que encontrarán en el Banco un socio para su desarrollo", destacaron desde la entidad bancaria.

El Banco Nación da así un paso más hacia una gestión moderna y transparente en línea con las prácticas del mercado y las preferencias del público en general y sus clientes en particular.

Esta emisión no solo diversifica el fondeo del Banco: crea una nueva alternativa de inversión para ahorristas e inversores que buscan resguardar su capital con el respaldo de la institución bancaria más grande del país. Un banco más competitivo es un banco que puede hacer más, llegar más lejos y estar presente donde la gente lo necesita.